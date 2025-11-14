No sábado e no domingo (15 e 16), áreas de instabilidade vão predominar, deixando o céu nublado durante todo o fim de semana. Há previsão de chuva fraca isolada entre a tarde e a noite de sábado. No domingo, a chuva fraca a moderada pode ocorrer a qualquer momento.Os ventos devem variar entre fracos e moderados, com intensificação prevista para domingo.
Depois de dias com o tempo aberto e temperaturas mais altas, o Rio de Janeiro voltará a registrar condições mais amenas a partir desta sexta-feira (14). A mudança no clima é resultado da atuação de um sistema de baixa pressão no litoral, que influenciará o tempo no município e manterá o céu carregado.
As temperaturas previstas:
Sábado (15): mínima de 19°C e máxima de 27°C
Domingo (16): mínima de 19°C e máxima de 26°C