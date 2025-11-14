Foto: Cadu Barbosa Céu nublado marca a mudança no tempo no Rio, que terá fim de semana com temperaturas mais baixas e chance de chuva



Depois de dias com o tempo aberto e temperaturas mais altas, o Rio de Janeiro voltará a registrar condições mais amenas a partir desta sexta-feira (14). A mudança no clima é resultado da atuação de um sistema de baixa pressão no litoral, que influenciará o tempo no município e manterá o céu carregado.

No, áreas de instabilidade vão predominar, deixando odurante todo o fim de semana. Há previsão deisolada entre a tarde e a noite de. No, aa moderada pode ocorrer a qualquer momento.



As temperaturas previstas:



Os ventos devem variar entre fracos e moderados, com intensificação prevista para domingo.



Sábado (15): mínima de 19°C e máxima de 27°C

Domingo (16): mínima de 19°C e máxima de 26°C



