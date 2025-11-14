Céu nublado marca a mudança no tempo no Rio, que terá fim de semana com temperaturas mais baixas e chance de chuva
Foto: Cadu Barbosa
Céu nublado marca a mudança no tempo no Rio, que terá fim de semana com temperaturas mais baixas e chance de chuva


Depois de dias com o tempo aberto e temperaturas mais altas, o Rio de Janeiro voltará a registrar condições mais amenas a partir desta sexta-feira (14). A mudança no clima é resultado da atuação de um sistema de baixa pressão no litoral, que influenciará o tempo no município e manterá o céu carregado.

No sábado e no domingo (15 e 16), áreas de instabilidade vão predominar, deixando o céu nublado durante todo o fim de semana. Há previsão de chuva fraca isolada entre a tarde e a noite de sábado. No domingo, a chuva fraca a moderada pode ocorrer a qualquer momento.

Os ventos devem variar entre fracos e moderados, com intensificação prevista para domingo.


As temperaturas previstas:


Sábado (15): mínima de 19°C e máxima de 27°C
Domingo (16): mínima de 19°C e máxima de 26°C


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2025-11-14/rio-tera-queda-de-temperatura-e-fim-de-semana-com-tempo-fechado.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes