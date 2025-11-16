Reprodução/Marinha EUA O porta-aviões USS Gerald R. Ford, no mar do Caribe

O porta-aviões USS Gerald R. Ford entrou no mar do Caribe e elevou para 11 o total de embarcações de guerra dos Estados Unidos na região. A chegada do grupo de ataque do maior porta-aviões do mundo foi anunciada pela Marinha dos Estados Unidos, neste domingo (16).

O comboio cruzou pela manhã o Passagem Anegada, próximo às Ilhas Virgens Britânicas e navega ao lado dos destróieres USS Winston Churchill, USS Mahan e USS Bainbridge.



Durante a operação, que faz parte da operação “Lança do Sul”, de combate o narcotráfico na região, aeronaves como jatos de ataque e um bombardeiro B-52 Stratofortress sobrevoam a frota.



A movimentação deste domingo aumentou a tensão entre o governo de Donald Trump e o regime de Nicolás Maduro. Há temores de uma possível ação militar dos Estados Unidos na Venezuela.



Segundo a Marinha americana, o USS Gerald Ford foi enviado ao Comando Sul para apoiar a diretriz presidencial de desmantelar redes criminosas transnacionais.



No anúncio oficial, o comandante do Comando Sul, almirante Alvin Holsey, afirmou que a operação atua para enfrentar riscos que, segundo ele, comprometem a estabilidade no Hemisfério Ocidental.



“Estamos prontos para combater as ameaças transnacionais que buscam desestabilizar nossa região”, disse.



O contra-almirante Paul Lanzilotta complementou que o Gerald Ford foi acionado por ser considerado uma das plataformas mais capazes e letais da Marinha.



“Nossa força estará onde importa, quando importa”, acrescentou.



O USS Gerald R. Ford



O porta-aviões, equipado com dezenas de aeronaves táticas, amplia a capacidade de vigilância, interceptação e projeção de poder dos Estados Unidos no Caribe, segundo as autoridades americanas.



Presenta na chamada "área de operações" da América Latina desde a última terça-feira (11), o USS Gerald R. Ford é o maior, mais letal e adaptável porta-aviões do mundo, além de ser o mais moderno e tecnologicamente avançado dos Estados Unidos, segundo a Marinha americana.



Tem capacidade para abrigar até 90 aeronaves entre caças e helicópteros e foi incluído ao arsenal americano em 2017.



O porta-aviões dispõe de uma pista para pousos e decolagens com área equivalente ao triplo do gramado do Maracanã.







O grupo de ataque do porta-aviões inclui esquadrões de caças F-18, helicópteros militares, além de três destróieres — o USS Mahan, USS Bainbridge e USS Winston Churchill.



Ele pode operar por longos períodos sem retorno à costa e foi projetado para aumentar a taxa de lançamento de aeronaves.

A Marinha destaca que seu sistema permite operações contínuas, apoiadas por nove esquadrões embarcados, além dos destróieres e navios de comando que compõem o grupo de ataque.



