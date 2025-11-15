Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Regiões do Sul do país estão em alerta vermelho no mapa do Inmet

Tempestades com ventos superiores a 100 km/h podem ser registradas especialmente na região Sul e no Sul do Mato Grosso do Sul, a partir da madrugada deste domingo (16), em decorrência de uma frente fria intensa, associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata, estuário entre a Argentina e o Uruguai.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta risco de formação de tornados nestas regiões.

O Inmet prevê chegada da frente fria pelo Sul, trazendo fortes instabilidades em seu avanço rápido rumo aos estados do Centro-Oeste e Sudeste.

Os mapas indicam chuva forte, rajadas que podem superar os 100 km/h, queda de granizo e alto número de trovoadas, especialmente no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul, a partir deste domingo até segunda-feira (17).



Risco de tornados

Não estão descartados outros fenômenos severos, de abrangência mais localizada, tais como tornados e downbursts, que também são fortes correntes de ar que descem de uma tempestade e se espalham violentamente ao atingir o solo, podendo causar danos comparáveis aos de um tornado.



Estes fenômenos poderão ser registrados em áreas do sul e oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul.



"Como o sistema frontal se desloca rapidamente, podem-se formar linhas de instabilidade (quando células de tempestade se alinham de forma geralmente contígua), que precedem por até centenas de quilômetros a chegada da frente fria propriamente caracterizada", explica o instituto de meteorologia.



Sul em alerta vermelho



Regiões do Sul do país estão em alerta vermelho no mapa do Inmet.

Reprodução Mapa do Inmet

Áreas como o oeste e o centro-oeste dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do sul de Mato Grosso do Sul, podem registrar chuva superior a 60 mm/h ou mais de 100 milímetros em um único dia.

Conforme o comunicado do instituto, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.



Avanço para Sudeste e Centro-Oeste



A previsão do Inmet revela que o avanço do sistema deve começar na madrugada de domingo, quando a frente fria ingressa pelo Rio Grande do Sul.



A partir de domingo e ao longo da tarde, as tempestades tendem a se espalhar para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.



No decorrer da noite de domingo e ao longo de segunda-feira, a instabilidade pode atingir áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de chuva forte e rajadas de vento também em estados destas regiões.

A região centro-sul do país está sob alerta laranja de tempestade.

São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso devem ter precipitações entre 30 a 60 mm/h e ventos que também devem ficar entre 60 km/h a 100 km/h.







A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta, neste sábado (15), de riscos de chuvas fortes com raios e rajadas de ventos no estado, de domingo a terça-feira (18).



Também há possibilidade de chuvas fortes também no Norte do país, nos próximos dias, de acordo com o mapa do Inmet.



Ã orientação é para que os moradores de áreas em alerta evitem se abrigar sob árvores durante tempestades com fortes rajadas de vento, mantenham distância de placas, torres e estruturas metálicas, e busquem locais seguros em caso de granizo.



Para obter mais informações e para emergências, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).