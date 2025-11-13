Reprodução/Juliana Bandeira/Divulgação Caminhão elétrico em fase de testes.





A Rodovia Presidente Dutra terá o primeiro corredor logístico verde do país. A iniciativa foi apresentada durante a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30).

O projeto Laneshift e-Dutra é de um consórcio formado por 17 empresas que incluem Amazon, DHL Supply Chain e Scania.

O plano consiste em, até 2023, mil caminhões elétricos cruzarem a rodovia, evitando que 75 mil toneladas de CO2 sejam lançadas na atmosfera, o equivalente a poluição emitida por 16 mil carros.





O projeto piloto envolve um caminhão Scania 30 G 4x2, modelo extrapesado, que possui capacidade para até 66 toneladas e motor de 300 kW de potência. Além disso, traz pacote de duas baterias que somam um total de 416 kWh, o que resulta em uma autonomia de 250 km. O 30 G já está operando no trajeto entre Cajamar e Taubaté, em São Paulo.

Dados de consumo, eficiência e custos serão avaliados durante seis meses para definir a viabilidade de expansão.