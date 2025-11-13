Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Assinatura da doação

A União Europeia (UE) confirmou nesta quinta-feira (13), durante a COP30, a doação de 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) ao Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES. O repasse marca o início de uma série de desembolsos previstos para os próximos quatro anos e reforça a confiança internacional na política ambiental brasileira.

O anúncio foi feito no espaço da União Europeia dentro da conferência, com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, da diretora do BNDES, Tereza Campello, e da chefe da Delegação da UE no Brasil, Marian Schuegraf.

Segundo a ministra Marina Silva, o novo aporte é um reconhecimento dos resultados alcançados pelo Brasil na redução do desmatamento.

“Quanto menos CO₂, menos desmatamento e mais captação de recursos que deve ajudar as comunidades”, afirmou.

A ministra destacou que o desmatamento na Amazônia caiu 50% nos últimos meses, e que o Fundo Amazônia se consolidou como um dos principais instrumentos de cooperação internacional e financiamento de políticas ambientais no país.

Recursos voltados à bioeconomia e comunidades tradicionais.

De acordo com a União Europeia, os recursos serão destinados a projetos de fortalecimento institucional, combate a ilícitos ambientais, apoio à bioeconomia e proteção de povos e comunidades tradicionais.

A diretora do BNDES, Tereza Campello, destacou que o novo aporte “demonstra a confiança internacional na gestão transparente e eficaz do Fundo Amazônia” e ressaltou o impacto direto dos projetos nas comunidades locais.

“Não basta só enfrentar o desmatamento, mas sim reconstruir a floresta”, afirmou Campello.

Parceria reafirmada

A doação anunciada nesta quinta concretiza o compromisso assumido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante sua visita ao Brasil em 2023.

Segundo a UE, a parceria com o Fundo Amazônia reflete o alinhamento entre os esforços brasileiros e europeus na transição para uma economia de baixo carbono e no combate às mudanças climáticas globais.

Marina Silva ressaltou que o fortalecimento do Fundo amplia o protagonismo do Brasil na agenda ambiental internacional e consolida a Amazônia como centro das soluções climáticas globais.