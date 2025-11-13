Corredores da COP30
Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Corredores da COP30

O quarto dia da COP30, realizado nesta quinta-feira (13), colocou saúde, educação e direitos humanos no centro das discussões sobre adaptação climática. O foco do encontro recai sobre como as mudanças do clima afetam diretamente a vida das pessoas e exigem ações que reduzam desigualdades e protejam populações vulneráveis.

O dia começou com a adoção do Plano de Ação em Saúde de Belém (PASB), liderado pelo Brasil, que estabelece diretrizes para criar sistemas de saúde mais resilientes a eventos climáticos extremos. Na área da educação, uma mesa-redonda organizada pelo Brasil e pela Unesco destacou a importância da educação verde na formação de cidadãos preparados para um futuro sustentável.

Os debates também abordaram a necessidade de financiamento adequado para garantir que saúde e educação consigam se adaptar às novas realidades climáticas. A mensagem central foi clara: adaptação começa pelas pessoas, nas escolas, nos serviços de saúde e nas comunidades que enfrentam diariamente os impactos do aquecimento global.

Veja fotos

Assinatura da doação da União Europeia. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Corredores da COP30. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Assinatura da doação da União Europeia. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Vendedores na porta da COP30. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Protesto contra combustíveis fóssies. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Restaurante na COP30. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Corredores da COP30. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG
Corredores da COP30. Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-11-13/cop30--veja-como-foi-o-quarto-dia-em-fotos.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes