Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Corredores da COP30

O quarto dia da COP30, realizado nesta quinta-feira (13), colocou saúde, educação e direitos humanos no centro das discussões sobre adaptação climática. O foco do encontro recai sobre como as mudanças do clima afetam diretamente a vida das pessoas e exigem ações que reduzam desigualdades e protejam populações vulneráveis.

O dia começou com a adoção do Plano de Ação em Saúde de Belém (PASB), liderado pelo Brasil, que estabelece diretrizes para criar sistemas de saúde mais resilientes a eventos climáticos extremos. Na área da educação, uma mesa-redonda organizada pelo Brasil e pela Unesco destacou a importância da educação verde na formação de cidadãos preparados para um futuro sustentável.

Os debates também abordaram a necessidade de financiamento adequado para garantir que saúde e educação consigam se adaptar às novas realidades climáticas. A mensagem central foi clara: adaptação começa pelas pessoas, nas escolas, nos serviços de saúde e nas comunidades que enfrentam diariamente os impactos do aquecimento global.

