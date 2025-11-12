Reprodução X Chuva em Belém do Pará

A 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30) está em seu terceiro dia e participantes do evento já enfrentam problemas relacionados à infraestrutura de Belém. Na tarde da última segunda-feira (11), uma chuva forte que teve duração de 20 minutos, foi suficiente para alagar a entrada do Parque da Cidade, local onde a conferência está sendo realizada.

A organização da COP30 estima que o evento atraia cerca de 60 mil pessoas para a capital paraense. Diante da possibilidade de a quantidade de participantes sobrecarregar a infraestrutura elétrica, de internet e de água da cidade, o Portal iG apurou junto aos órgãos responsáveis, se existem planos de contingência para evitar problemas técnicos durante a conferência.

Pode faltar luz em Belém durante a COP30?

Já no primeiro dia da COP30, além dos alagamentos causados pela chuva forte, alguns pavilhões da Blue Zone ficaram sem energia elétrica.

O Ministério de Minas e Energia (MME), que participa de forma ativa e estratégica do planejamento da rede elétrica para a realização da COP30, informou a nossa reportagem que o sistema de energia de Belém passou por testes que atestaram a confiabilidade da rede metropolitana, inclusive, em situações de contingência simples.

Segundo o órgão, existem reforços estruturais e operacionais implementados pela Equatorial Energia Pará, dentre eles novas subestações, alimentadores, religadores telecomandados e equipes operacionais.

Quando questionado sobre o risco de sobrecarga do sistema ou interrupções no fornecimento de energia, o MME informou que medidas adicionais de mitigação estão sendo implantadas, como a reconfiguração de alimentadores e a adoção de planos de contingência.

O MME também solicitou o apoio da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), visando a proteção de estruturas essenciais do sistema elétrico como a Usina Hidrelétrica UHE Belo Monte, durante a COP30.

"A medida visa garantir a integridade das instalações e a continuidade das operações, reforçando a segurança física em um momento de grande visibilidade internacional. Essa ação foi articulada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e integra o plano de proteção das infraestruturas críticas do setor energético."

As ações do MME são coordenadas junto ao Comitê do Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e aos agentes locais. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República também atua na elaboração do plano de ação intersetorial.





A cobertura de internet e telefonia em Belém será suficiente durante a Conferência?

Nossa reportagem entrou em contato com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), questionando a instituição sobre possíveis planejamentos para ampliar a cobertura de internet e telefonia em Belém duranre a COP30.

A agência informou que vem trabalhando desde março de 2025, junto ao Ministério das Comunicações, órgão de Estado que compõe o Núcleo da Segurança das Infraestruturas Críticas (SIC), com as operadoras de telecomunicações que atuam em Belém, entidades e órgãos locais para reforçar a capacidade das redes de telefonia e banda larga móveís da capital.

As ações conjuntas resultaram na instalação de 66 novos equipamentos de telecomunicação de diferentes pontos da cidade, expandindo a capacidade de transmissão de voz, dados e vídeos em pontos estratégicos para o evento como o Aeroporto Internacional de Belém, Porto Futuro I e II, Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença (Mangueirão) e Ilha do Combú.

Quando questionada sobre o risco de instabilidade na rede devido ao aumento do tráfego de dados, a agência informou que a concentração de visitantes em pontos ligados a COP30 poderá provocar picos de uso simultâneo de voz, dados e internet.

"Para absorver essa demanda adicional, as prestadoras de telecomunicações reforçaram a infraestrutura local por meio da instalação de antenas e da ampliação da capacidade de rede, com destaque para as tecnologias 4G e 5G, com vistas a proporcionar maior estabilidade e desempenho durante o evento."

A ANATEL informou que também acompanhou obras de expansão das redes de telefonia móvel e de fibra terrestre.

"Nesse processo, foi possível identificar as infraestruturas críticas associadas às redes de dados dedicadas ao atendimento de Belém, que servem de suporte para os pontos de Wi-Fi disponibilizados pelo poder público e entidades parceiras da COP30."

Pode faltar água em Belém?

Belém tem uma população de 1,3 milhão de habitantes. Destes, 58 mil não têm acesso à agua potável, segundo um levantamento feito pela ONG Mandi. Nossa reportagem entrou em contato com a concessionária Águas do Pará, responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado, e questinou a possibilidade de faltar água na capital paraense durante a COP30.

A empresa informou que estruturou um plano de ações preventivas e de contingência para o período da COP30, cujo monitoramento dos sistemas ocorre 24 horas via Centro de Operações Integradas (COI). Segundo o órgão, as equipes de plantão foram reforçadas e aturão, inclusive, durante fins de semana e feriados.

De acordo com a concessionária, a operação de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi antecipada e está atuando desde setembro em Belém e Região Metropolitana.