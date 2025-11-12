Marcela Gonzaga/ Portal iG Temperaturas sobem no Sudeste

As temperaturas sobem na maior parte do país nesta quarta-feira (12), com máximas acima de 30ºC no Sudeste e tempo abafado no Norte. Áreas de instabilidades também devem ser presentes, principalmente em pontos do Centro-Oeste e no Nordeste. No Sul, uma nova frente fria traz riscos de temporais em toda a região.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestade na área que vai do leste de Mato Grosso do Sul ao extremo oeste de São Paulo e noroeste do Paraná, com chuvas que podem chegar a 100 mm ao dia e ventos de até 100 km/h. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

Paulo Pinto/Agência Brasil Volta a chover no Sul do país nesta quarta (12)





A chegada de uma frente fria provoca chuva desde as primeiras horas do dia no Rio Grande do Sul, com chances de pancadas moderadas no norte do estado. Segundo os meteorologistas do Climatempo, a baixa pressão atmosférica no Paraguai reforça as instabilidades, que se espalham ao longo do dia por Santa Catarina e Paraná.

Apesar do avanço da frente fria, o calor ainda predomina em parte da região, enquanto as temperaturas ficam mais amenas no norte gaúcho, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

Sudeste

A previsão é de uma quarta de sol em toda a região, com variação de nuvens. Em Minas Gerais, há possibilidade de chuva isolada em áreas do norte e leste do estado.

As temperaturas sobem ao longo do dia, com máximas que ultrapassam os 30°C em diversas cidades, como São Paulo, que pode registrar até 31ºC. Há riscos de temporais na parte da noite no oeste paulista e no Triângulo Mineiro, graças a uma instabilidade que vai passar sobre a região.

Centro-Oeste

Tempo fica estável em boa parte de Mato Grosso do Sul, mas novas áreas de instabilidade se formam a partir do fim da manhã devido à baixa pressão no Paraguai.

O Climatempo aponta que as condições favorecem chuvas de moderadas a fortes no sul do estado, enquanto em Mato Grosso e Goiás as precipitações podem vir acompanhadas de ventos fortes e trovoadas. Ainda assim, o calor predomina em toda a região, com sensação de tempo abafado e úmido.

Nordeste

As instabilidades persistem sobre o Recôncavo Baiano, com possibilidade de temporais e risco de alagamentos. O Inmet emitiu alerta de perigo para acumulados de chuva na localidade.

No Maranhão e no sul do Piauí as pancadas perdem força, mas ainda podem ser intensas em pontos isolados. Nas demais áreas do Nordeste, o sol predomina e as temperaturas permanecem elevadas, especialmente no sertão, que pode passar dos 35°C.





Norte

A chuva continua nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e do Pará. As pancadas variam de fracas a moderadas, mas podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas no norte de Roraima.

Em Tocantins e Amapá, a previsão é de que o tempo seja mais firme, com chuvas isoladas e calor intenso. O clima abafado domina toda a região, com alta umidade e sensação térmica elevada.