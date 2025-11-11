Reprodução/ Redes sociais (@ESPECIGEST) Ponte recém-inaugurada desabou nesta terça-feira (11) na China

Parte de uma ponte recém-inaugurada desabou nesta terça-feira (11) na província de Sichuan, sudoeste da China. De acordo com as autoridades locais, ninguém ficou ferido. Com 758 metros de extensão, a estrutura integra uma rodovia que conecta o centro do país ao Tibete.





Segundo o governo de Maerkang, a ponte Hongqi havia sido interditada na véspera, após o surgimento de rachaduras e movimentações de solo nas encostas próximas. A área, situada próxima à cordilheira do Himalaia, é conhecida pela intensa atividade sísmica.





Durante a tarde desta terça-feira, as condições na encosta da montanha ficaram piores, o que acabou provocando deslizamentos de terra que levaram ao colapso da ponte de acesso e do trecho da estrada.

Segundo agências internacionais, a construção da ponte foi concluída no início deste ano.

No vídeo é possível ver o momento em que a estrutura de concreto da ponte se desfaz enquanto a encosta da montanha abaixo dela cede. As cenas impressionantes do incidente viralizaram rapidamente nas redes sociais.