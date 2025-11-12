Reprodução Redes Sociais Padre leiloa cueca por R$ 3 mil durante evento católico; assista

Uma cena inusitada em que um padre aparece leiloando a própria cueca durante uma festa religiosa em Alvorada, no interior do Tocantins, ganhou grande repercussão nas redes sociais. O episódio envolveu o padre Thiago Zanardi, pároco da Paróquia São Francisco de Assis, que se pronunciou após a viralização do vídeo, atribuindo a divulgação das imagens a uma “funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça” .

Um padre aparece leiloando a própria cueca durante uma festa e ganhou repercussão nas redes . O episódio envolveu Thiago Zanardi, pároco da Paróquia São Francisco de Assis, que se pronunciou: "funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça". pic.twitter.com/5fjOKw7NXK — iG (@iG) November 12, 2025





A gravação foi feita durante o 53º Festejo de São Francisco de Assis, realizado em 28 de setembro de 2025, e voltou a circular um mês depois. O evento, que tradicionalmente reúne fiéis para celebrações, leilões de prendas e missas temáticas como a do vaqueiro e a do agricultor, acabou ganhando destaque nas redes por conta da brincadeira do sacerdote.

Durante a missa transmitida pelo YouTube no último domingo (9), o padre contou que ficou surpreso ao saber que o vídeo havia sido enviado à imprensa. Ele explicou que tudo começou de forma espontânea e em tom de descontração.





“O padre já tinha perdido o chapéu, o cinto, a botina... Aí alguém brinca: ‘Agora é a cueca do padre’. Quando vi, estavam leiloando e o lance já estava em R$ 1.500. Eu falei: por R$ 1.500 eu não vendo, não. Subi numa cadeira, mostrei só o cós da cueca. Não tirei”, relatou Zanardi.





Nas imagens, o religioso aparece vestindo camisa clerical e chapéu de vaqueiro, enquanto o leiloeiro incentiva a plateia a aumentar os lances. Em tom de brincadeira, ele anuncia:

“Dois mil na cueca do padre. Parou? Vou vender por R$ 2. Vai descer o martelo. R$ 3 mil aqui. Vou vender por três mil.”

