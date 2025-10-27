Reprodução/redes sociais O padre Luciano Toller, da Paróquia Puríssimo Coração de Maria, de São Bento do Sul (SC)

Contrapor as comemorações do Halloween ou dia das bruxas, incentivando as crianças a se vestirem como os santos de sua devoção.



A iniciativa do padre Luciano Toller, da Paróquia Puríssimo Coração de Maria, de São Bento do Sul, em Santa Catarina, chamou a atenção nas redes sociais, após postagem do seu discurso, na celebração da Festa de Todos os Santos, no último sábado (25). Assista:





Várias crianças foram vestidas como santos, incentivadas pelo padre Toller.

O Halloween, também conhecida como "dia das bruxas", se popularizou no Brasil pela influência da cultura americana.

É marcada por festas à fantasia e distribuição de doces, mas sem a tradição de "doces ou travessuras" típica dos Estados Unidos. Mais comum nos grandes centros, é realizada na véspera do Dia de Todos os Santos, em 1° de novembro.



"Quem é católico não fica comemorando Halloween. Alguém de vocês quer ser bruxa? A bruxa não faz maldade e feitiço? Então porque você quer fazer maldade e feitiço? Largue mão dessa bobagem. Você quer ter uma verruga no nariz? Claro que não. Quer andar por aí voando numa vassoura? Quer se vestir de morto? Você quer estar vivo. Nós seguimos o Deus dos vivos e não dos mortos, não é? ", questionou o padre, durante a missa, se dirigindo às crianças.



A intenção, conforme defende o padre, é focar na santidade e nos exemplos de vida da igreja católica, mostrando às crianças exemplos positivos e inspiradores, em vez de símbolos de bruxas e demônios.







Nos comentários, muitos internatutas elogiaram a iniciativa do padre de reafirmar a identidade cristã e o exemplo de vida dos santos, em contraponto às festas do Halloween.



O Portal iG tentou contato com o padre por meio da Paróquia Puríssimo Coração de Maria, mas, até o momento, não conseguiu retorno. O espaço segue aberto.

