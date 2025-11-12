Reprodução Mulher perde R$ 14 mil em golpe feito por "galã do TikTok"

Uma mulher de 56 anos, moradora de Taubaté (SP), foi vítima de um golpe iniciado em uma rede social e perdeu mais de R$ 13 mil após acreditar em um falso relacionamento com um suposto executivo estrangeiro. O caso, registrado como extorsão, é investigado pela Delegacia Seccional de Taubaté, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A vítima conheceu o homem, que se apresentava como “William”, gerente de petróleo e gás no Reino Unido, por meio do TikTok. Após algumas semanas de contato, a conversa migrou para o WhatsApp, onde o golpista afirmou que “doaria” 100 mil libras (cerca de R$ 720 mil) à brasileira.

Para liberar o valor, os criminosos criaram uma falsa empresa chamada “Brasil Centro Remessa de Dinheiro” e passaram a cobrar supostas “taxas” de liberação. A mulher realizou duas transferências que, juntas, somaram R$ 13.684, mas começou a desconfiar quando o grupo exigiu mais R$ 14.700 e fez ameaças, inclusive com a divulgação de um vídeo íntimo.

Segundo nota enviada pela SSP ao Portal iG, a vítima relatou à polícia que o homem se passou por um falso gerente de uma empresa do Reino Unido e afirmou que uma doação em dinheiro havia sido feita em seu nome, mas que seria necessário pagar uma taxa para liberar o valor.

Após as ameaças, ela chegou a fazer transferências “em quantias significativas”, mas, ao perceber o golpe, procurou a Delegacia Seccional de Taubaté, que realiza diligências para identificar os autores.





Nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

“Uma mulher de 56 anos foi vítima de um golpe na cidade de Taubaté (SP), no último dia 6 de novembro. Segundo o relato da vítima, o autor se passou por um falso gerente de uma empresa do Reino Unido e afirmou que uma doação em dinheiro havia sido feita em seu nome, mas que seria necessário pagar uma taxa para liberar o valor. Após ameaças, a mulher realizou transferências em quantias significativas. No entanto, após o terceiro pedido de pagamento, ela desconfiou e procurou a Polícia. O caso foi registrado como extorsão pela Delegacia Seccional de Taubaté, que realiza diligências para apurar os fatos e identificar o autor do crime.”