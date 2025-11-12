Reprodução X Carreta com suspeita de explosivos fecha Rodoanel em SP

O Rodoanel Mário Covas (SP-021) foi completamente interditado na manhã desta quarta-feira (12) após uma carreta ser deixada atravessada na pista, na altura do km 44, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Dentro do veículo, o motorista foi encontrado amarrado com suposto explosivos na cabine. A polícia confirmou que eram falsos.

De acordo com informações iniciais, todas as faixas e o acostamento estão bloqueados no sentido do km 44,8. Por volta de 10h todas as pistas foram liberadas. O incidente, que já dura mais de duas horas, provocou um congestionamento que se estende por mais de 20 quilômetros.

O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência e divulgou uma atualização sobre o caso:

“Caminhão atravessado no Rodoanel, motorista amarrado no interior da cabine. Suspeita de explosivo na cabine do caminhão. GATE a caminho.”







Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) estão no local para isolar a área e avaliar a possível presença de artefatos explosivos.

Por volta de 9h20 da manhã de quarta-feira (12), o motorista foi resgatado e saiu da cabine em resegurança.

