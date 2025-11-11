Reprodução/ Roberto Dziura Jr/AEN Aulas são retomadas gradualmente nas escolas estaduais de Rio Bonito do Iguaçu.

As aulas na rede estadual de ensino de Rio Bonito do Iguaçu começaram a ser retomadas nesta terça-feira (11), com o retorno das atividades no Colégio Estadual Nazário Ribeiro, segundo informações do governo do estado do Paraná. A cidade foi atingida por um t ornado que destuiu 90% da zona urbana e deixou sete mortos na última sexta-feira (7).

Todas as sete unidades estaduais do município foram danificadas pelo tornado. Desse total, cinco escolas foram menos afetadas e voltarão a funcionar gradativamente durante a semana, conforme o cronograma definido pela Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR).





O Colégio Estadual Ludovica Safraider e o Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos foram as mais danificadas e permanecem com limitações no atendimento.

Confira o cronograma de retomada das aulas

Terça-feira (11)

CE Joaquim Nazario Ribeiro – 115 estudantes

Quarta-feira (12)

CE Pinhalzinho – 111 estudantes

CE José Alves dos Santos – 105 estudantes

CE Iraci Salete Strozack – 607 estudantes

CE Sebastião E. da Costa – 109 estudantes

Quinta-feira (13)

CE Ireno Alves dos Santos – 128 estudantes

Sem previsão de retorno presencial

CE Ludovica Safraider – 389 estudantes

O governo do Paraná ainda informou que alunos que dependem de transporte escolar - que teve a frota majoritariamente destruída - assim como os estudantes o CE Ludovica Safraider, passarão a ter atendimento pedagógico alternativo, por meio de materiais impressos e, assim que possível, por meio do ensino remoto.

No pátio do Colégio Ludovica Sfraider, foi instalada uma tenda para acolhimento psicológico, com equipes dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) da região. Atividades voltadas para os estudantes desabrigados também estão sendo planejadas.