Instagram Moradora de Rio Bonito mostra estragos de tornado

Uma moradora postou um vídeo em suas redes sociais para relatar o momento em que sua casa foi atingida por um tornado na noite de sábado (8), fenômeno que devastou municípios do estado do Rio Bonito do Iguaçu e arredores, no sul do Brasil.





No vídeo, identificada como Cris Britto, ela descreve como o vento oscilou por poucos segundos, mas suficiente para causar danos severos à estrutura de sua residência e criar risco para ela e seus filhos.

“O vento veio de lá, a geladeira estava aqui, foi jogada pra lá… só que ela estava no chão, a gente ergueu ela pra ver, teve quebrou.”

“Agora dá pra salvar, as minhas roupas estão bem, as minhas da Anny, do Daniel, no guarda-roupa pequeno dele, o guarda-roupa dele, ó.”

“O meu quarto foi um dos lugares que estava mais tranquilo… agora o das crianças caiu a tesoura, né.”

“Se as crianças estivessem comigo, com certeza… tipo, não deu tempo, foi questão de segundos.”

“Eles sempre ficam no cantinho do sofá e eu estava no banheiro, eu não ia conseguir pegar eles, ia vir estilhaço neles…”

“Esse daqui, ó, tipo, gente, se as crianças estivessem comigo… esse negócio ia cair em cima de mim.”

“Ah, eu achei que não tinha molhado as roupas dele, mas aqui ficou aberto. Vamos ver se tudo vai dar pra salvar.”

Cenário de destruição

O relato de Cris mostra bem como a força do fenômeno, relatado pelas autoridades como tornado, com rajadas de vento acima de 250 km/h em algumas avaliações preliminares, passa de forma rápida, mas deixa um rastro intenso de destruição.

Ela aponta que a geladeira foi deslocada de um canto para outro da cozinha, que o guarda-roupa das crianças foi afetado e que teve que agir rápido para tentar proteger os filhos.





O quarto delas foi um lugar “menos atingido” segundo ela, mas ainda assim com impactos e ela própria relata o medo do que poderia ter ocorrido caso o tornado tivesse atingido os filhos no sofá.

Agora a luta é para salvar o que ainda resta

Depois do impacto, a limpeza e avaliação dos danos precisam ser feitos:

“Vamos ver se tudo vai dar pra salvar”, comenta.