Reprodução/Facebook O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville relatou que há feridos

Um avião de carga da companhia norte-americana UPS caiu pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, nos Estados Unidos, na tarde de terça-feira (4).





O caso foi confirmado pela FAA (Administração Federal de Aviação) e pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, segundo informações divulgadas pela rede ABC News.

O voo 2976 havia partido às 17h15, horário local, com destino ao Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye, em Honolulu, no Havaí.

A aeronave, um modelo McDonnell Douglas MD-11, caiu minutos após a decolagem, provocando incêndio e espalhando destroços em uma área próxima ao aeroporto.

A polícia de Louisville informou que há feridos, mas não divulgou o número exato.

“Esta é uma cena ativa com fogo e destroços. Mantenha distância” , afirmou o departamento em comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo a ABC News, as autoridades emitiram um alerta para que os moradores permaneçam em casa num raio de oito quilômetros ao redor do aeroporto.

O pedido foi feito como medida de segurança enquanto equipes de resgate e bombeiros atuam na contenção do fogo e na remoção dos destroços.

Imagens transmitidas por emissoras locais mostraram uma grande coluna de fumaça se formando nas proximidades do aeroporto, que suspendeu temporariamente suas operações.

“Houve um incidente com aeronave, e a pista está fechada” , informou a administração do Aeroporto Internacional Muhammad Ali.

A UPS confirmou o acidente em nota à imprensa. “Fomos notificados de um incidente/acidente envolvendo uma de nossas aeronaves em Louisville” , declarou a empresa, que afirmou estar colaborando com as autoridades.

O aeroporto abriga o UPS Worldport, o principal centro de distribuição global da companhia.





Sem informação de vítimas

O governador do Kentucky, Andy Beshear, comentou o caso nas redes sociais e disse que equipes de emergência estão no local.

“Estamos cientes de um acidente aéreo relatado perto do Aeroporto Internacional de Louisville. Equipes de resgate estão no local e compartilharemos mais informações assim que estiverem disponíveis. Por favor, orem pelos pilotos, pela tripulação e por todos os afetados” , escreveu.

Mais tarde, Beshear informou que se dirigia à cidade para acompanhar a situação.

“A situação é grave. Por favor, orem pelas famílias afetadas” , declarou na noite de terça-feira.

De acordo com a FAA, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte foi acionado para conduzir as investigações sobre as causas da queda do avião.

As autoridades federais norte-americanas ainda não divulgaram informações sobre o número de pessoas a bordo nem detalhes sobre o impacto da colisão.