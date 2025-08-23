Reprodução Avião faz pouso de emergência em Manaus





Dois aviões apresentaram falhas e fizeram pousos de emergência em Manaus nesta sexta-feira (22). Um deles, de pequeno porte, pousou no Rio Negro, da capital, o outro, no próprio aeroporto de Manaus, onde foi recepcionado por equipes de segurança.

O que pousou no Rio Negro sofreu uma pane, segundo um portal regional "CM7Brasil". A ocorrência foi registrada na zona oeste da cidade, próximo à Ponta Negra.

Logo após o pouso forçado, a aeronave foi socorrida por uma lancha que passava pelo local e permanece encostada nas proximidades do Porto da Bertoline. Não houve feridos entre os tripulantes.

Equipes de resgate e autoridades foram acionadas para prestar apoio e iniciar os procedimentos de investigação sobre as causas da pane.

Outro acidente horas antes

Um avião bimotor Beechcraft King Air realizou pouso de emergência na noite desta sexta-feira (22) no A eroporto Internacional de Manaus após apresentar falha no trem de pouso. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo o portal Meu Amazonas, a operação de pouso foi acompanhada por equipes de emergência, que atuaram preventivamente na pista, junto com Bombeiros e Polícia. Não houve feridos.

Um avião modelo Beechcraft C90 King Air, de prefixo PT-OJA, precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, após apresentar pane no trem de pouso. Os pilotos fizeram manobras de segurança antes da aterrissagem. pic.twitter.com/7atMNjpWWA — Portal AM1 (@PortalAmazonas1) August 23, 2025

Segundo a administração do terminal, os voos chegaram a ser suspensos temporariamente durante a ocorrência. Vídeos feitos no local mostram bombeiros utilizando Líquido Gerador de Espuma (LGE) para reduzir riscos de incêndio.

A aeronave permaneceu em voo por um período para reduzir a quantidade de combustível antes do pouso. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e mobilizou 10 viaturas e 33 militares. Após o pouso, foi feito resfriamento do avião com água e LGE.

Segundo o g1, três pessoas estavam a bordo: piloto, copiloto e uma passageira. A passageira apresentou quadro de choque e recebeu atendimento especializado ainda no aeroporto.

A administração do aeroporto orientou os passageiros a procurarem as companhias aéreas para confirmar os horários e eventuais alterações nos voos.

O iG entrou em contato com os Bombeiros do Amazonas e com o Cenipa e aguarda retorno.