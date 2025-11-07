Reprodução/Governo do Estado do Rio de Janeiro Castro participa de homenagem a policiais





O Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu, na noite da última quinta-feira (6), a missa de sétimo dia em memória dos quatro policiais mortos durante a Operação Contenção, nos complexos do Alemão e da Penha.

O ato reuniu familiares, autoridades e agentes de segurança pública, entre eles o governador Cláudio Castro (PL), que prestou homenagem às vítimas e reafirmou o compromisso do estado com a valorização das forças policiais.

Durante a homenagem, Castro prestou solidariedade às famílias das vítimas e reforçou o compromisso de sua gestão com a valorização das forças de segurança.

“Não há palavra que amenize a dor que todos sentimos. Aos 2.500 homens e mulheres que participaram da Operação Contenção, digo que algo profundo aconteceu. Há um movimento de transformação que marca a história do nosso estado. Hoje é momento de luto, mas também de reconhecer a bravura dos policiais. E rogar a Deus que conforte o coração das famílias. Em honra à memória dos nossos heróis, afirmo que não vamos retroceder no combate à criminalidade”, declarou o governador.

Familiares dos policiais mortos receberam apoio durante a cerimônia.





Castro classificou a Operação Contenção como a maior ação policial da história do Rio e prestou homenagem aos parentes dos agentes mortos e aos policiais feridos, alguns ainda hospitalizados.

Os sargentos Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, ambos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), morreram em confronto na área de mata conhecida como Vacaria. Na mesma região, equipes da Polícia Civil foram atacadas por criminosos, resultando nas mortes de Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, chefe de investigação da 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita, no estado do Rio de Janeiro), e Rodrigo Velloso Cabral, da 39ª DP (Pavuna).

A Operação Contenção, deflagrada em 28 de outubro, teve como alvo o Comando Vermelho (CV) e deixou 121 mortos, incluindo os quatro agentes homenageados. Segundo Castro, a repercussão nacional da ação mostra que “um movimento de mudança começou no estado”.

Pastor Douglas, major capelão da PM, celebra a missa em memória dos agentes mortos na Operação Contenção.





Nas redes sociais, a Polícia Militar do Rio de Janeiro destacou a solenidade como um momento de união e respeito.

“Em memória dos policiais que tombaram na Operação Contenção, a cerimônia realizada no Theatro Municipal reuniu familiares, autoridades e companheiros de farda em um ato de fé, gratidão e respeito. Entre orações e palavras de consolo, o Estado do Rio de Janeiro prestou sua homenagem à coragem de quem deu a vida em defesa da sociedade”, publicou a corporação.



