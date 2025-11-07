Reprodução Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba

O prefeito afastado de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), reagiu na noite de quinta-feira (06) à decisão da Justiça Federal que o retirou do cargo por 180 dias.

Em vídeo publicado no Instagram, ele classificou a medida como um ato político e disse ser alvo de um “sistema” que tenta impedi-lo de avançar na carreira.

Na gravação, Manga afirmou que a decisão está ligada à sua projeção nacional e à aproximação com jovens eleitores.

“Sabe o que mais incomoda eles? É que a pessoa que fez tudo isso acontecer é hoje um dos políticos que mais fala com a juventude”, declarou.

O prefeito também associou o afastamento à sua atuação em Brasília, onde cumpre agenda política, e sugeriu que a medida foi uma retaliação.

Segundo ele, o processo ocorre por causa de uma investigação de 2021 sobre a contratação de uma organização social pela Prefeitura, que, segundo o prefeito, “nunca mais prestou serviços” ao município desde a apuração do caso.

“Respeito a decisão judicial e confio na Justiça, mas tenho certeza que isso será revertido quanto antes”, afirmou.

Veja o vídeo na íntegra:





Operação Copia e Cola

O afastamento do prefeito foi determinado através da Operação Copia e Cola, planejada pela Polícia Federal (PF) para investigar suspeitas de irregularidades e desvios de recursos em contratos da administração municipal.

A decisão prevê ainda mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens de investigados, no valor de até R$ 6,5 milhões.

Com o afastamento, o vice-prefeito Fernando Neto (PSD) assumiu o comando da Prefeitura.

Até a noite de quinta-feira (06), o Ministério Público Federal e a PF não haviam se manifestado sobre as declarações do prefeito.