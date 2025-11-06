Reprodução/redes sociais O ex-deputado Paulo Frateschi, morto em SP

A vida do ex-deputado do PT, Paulo Frateschi, 75 anos, morto a facadas pelo filho dentro de casa, nesta quinta-feira (6) foi marcada por luta, militância e tragédias pessoais.

Frateschi era membro histórico do Partido dos Trabalhadores, que ajudou a fundar, e amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula de Silva.



Quando estudante, combateu a ditadura militar, tendo sido preso e torturado pelo regime, em 1969 . Chegou a integrar a Ação Libertadora Nacional (ALN), organização de luta armada contra a ditadura militar.

Na política, foi eleito deputado estadual nas eleições de 1982 e ocupou o cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), entre os anos de 1983 e 1987.

Foi também presidente do Partido dos Trabalhadores de São Paulo e dirigente do diretório nacional do partido.



Atuou na gestão de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo, em 2014, como secretário de Relações Governamentais.

Nas redes sociais, o PT publicou nota lamentando a morte de Frateschi e destacando sua trajetória no partido.

"Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo. Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar", afirmou.

Tragédias



A vida pessoal de Paulo foi marcada por duas grandes tragédias; o ex-político perdeu dois filhos em acidentes diferentes de carro.

Em fevereiro de 2002, Frateschi perdeu o filho mais novo, Pedro, de 7 anos, em outro acidente de trânsito.

Na ocasião, a esposa, Iolanda, perdeu o controle do veículo na Rodovia Carvalho Pinto.







No ano seguinte, seu filho Júlio, de 16 anos, morreu em um capotamento na r odovia Rio-Santos, litoral do Rio de Janeiro, na altura de Paraty (RJ). O veículo capotou após o motorista perder o controle.

Na manhã desta quinta-feira, Frateschi (PT) foi morto a facadas pelo filho, Francisco Frateschi, durante uma discussão familiar.

Durante um surto psicótico, o filho, de 34 anos, o golpeou no abdômen.

O caso aconteceu dentro da residência da família, localizada na zona oeste de São Paulo.

