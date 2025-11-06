Reprodução Redes Sociais Ex-deputado Paulo Frateschi é morto a facadas pelo filho em SP

O ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), de 72 anos, foi morto a facadas pelo próprio filho, Francisco Frateschi, durante uma briga familiar na manhã desta quinta-feira (6), em São Paulo. O caso aconteceu dentro da residência da família, localizada na zona oeste da capital paulista. As informações são da Mônica Bergamo.

De acordo com informações preliminares, o ex-parlamentar foi atingido por duas facadas, uma no abdômen e outra em um dos braços. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele, Yolanda Maux Viana, tentou separar a briga e acabou ferida, ela sofreu uma fratura no braço e foi levada à UPA da Lapa para atendimento médico.

Testemunhas relataram que o desentendimento começou dentro de casa, mas ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado a discussão. O filho de Paulo, apontado como autor do crime, foi preso em flagrante.

Figura histórica do Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Frateschi foi deputado estadual em São Paulo e chegou a presidir o diretório estadual da legenda. Era amigo próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem manteve relações políticas e pessoais ao longo de décadas.

A trajetória do ex-deputado também foi marcada por duas grandes tragédias familiares. Em 2002, ele perdeu o filho Pedro, de apenas 7 anos, em um acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Guararema (SP).





No ano seguinte, outro filho, Júlio, de 16 anos, morreu em um acidente de carro na rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis (RJ). Na ocasião, o velório contou com a presença de Lula, ministros e lideranças petistas, em um gesto de solidariedade ao dirigente.

As investigações sobre o caso estão em andamento e serão conduzidas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).