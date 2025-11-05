Fotos: Fábio Motta/Prefeitura do Rio Encerramento do Fórum de Líderes Locais

Com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD) e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), o Fórum de Líderes Locais da COP30 foi encerrado nesta quarta-feira (5) no Rio de Janeiro.

A Declaração dos Líderes Locais à COP30, uma carta conjunta de mais de 14 mil prefeitos, governadores e autoridades regionais de todos os continentes, foi entregue ao final do evento.

O documento, que será levado à cúpula de chefes de Estado da COP30, em Belém, reafirma o papel essencial dos governos subnacionais na execução do Acordo de Paris e apresenta três compromissos centrais para acelerar a ação climática nesta década decisiva.

Os líderes locais se comprometem a apoiar os países na implementação de suas metas climáticas nacionais (NDCs e Planos de Adaptação), fortalecendo a colaboração entre diferentes níveis de governo e promovendo uma transição justa e resiliente. O texto destaca que esse esforço conjunto pode ajudar a reduzir até 37% da lacuna global de emissões necessária para alinhar o mundo às metas do Acordo de Paris.

O segundo compromisso é mobilizar financiamento climático local, com um portfólio de mais de 2,5 mil projetos transformadores voltados à mitigação e à adaptação, priorizando o Sul Global. A carta defende a criação de um novo sistema global de financiamento inclusivo, que permita canalizar recursos diretamente para cidades e comunidades.

Por fim, os signatários pedem que o processo da COP se torne um espaço de implementação e responsabilização, ampliando a cooperação entre níveis de governo e fortalecendo a presença das cidades nas negociações internacionais.

“Vivemos nesses três dias o que prefeitos e governos regionais têm alertado há tempos: a capacidade de entrega das cidades para fazer as transformações necessárias. O grande debate aqui foi como transformamos poesia em verba. O Sul Global precisa de recursos”, afirmou Eduardo Paes durante a plenária de encerramento, ao lado da ministra Marina Silva, do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do High-Level Champion da COP30, Dan Ioschpe.

Marina destacou o caráter coletivo da mobilização.

“Mutirão significa juntar pessoas para fazer algo bom. É hora de implementar o que já foi decidido ao longo dos últimos 30 anos. Estamos numa situação de emergência climática e precisamos agir juntos”, afirmou a ministra.

Durante os três dias de evento, realizado no complexo MAM/Vivo Rio, o Fórum reuniu centenas de prefeitos e autoridades regionais e atraiu mais de mil participantes diários. A iniciativa foi uma das principais etapas preparatórias para a COP30, que começa nesta quinta-feira (6), em Belém.

A Declaração dos Líderes Locais à COP30 — assinada por nomes como Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Helder Barbalho (Pará), Sadiq Khan (Londres) e Gavin Newsom (Califórnia) — simboliza a união dos governos locais em um “mutirão global pela ação climática”, levando os compromissos internacionais ao território e buscando construir um futuro justo, resiliente e sustentável até 2030.

Após o encerramento do Fórum, Eduardo Paes também participou da Cúpula do Earthshot Prize, no Píer Mauá, ao lado do príncipe William.

“O Rio quer ser exemplo do que o Sul Global pode fazer. Sofremos mais com os efeitos da crise climática, mas podemos liderar soluções e inspirar os países ricos a agir”, afirmou o prefeito.