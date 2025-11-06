Reprodução Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo nesta quinta-feira (6), em meio a uma operação realizada pela Polícia Federal (PF). Com a medida, o vice Fernando Neto (PSD) assume o cargo.

Em publicação nas redes sociais, Manga - que é conhecido como "prefeito tiktoker", devido aos vídeos virais sobre sua gestão - confirmou o afastamento de 180 dias (veja mais abaixo).

Operação Copia e Cola

O prefeito foi afastado durante a segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que apura irregularidades na contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela Prefeitura de Sorocaba e suspeitas de desvios de dinheiro. Ele é um dos investigados.

Além da suspensão de Manga, a ação cumpre sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

A Justiça também ordenou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, informou a PF.



Manga se pronunciou nas redes

"Incrível me afastaram do cargo de prefeito", escreveu Manga, que cumpre agenda em Brasília.





"O que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra", afirmou em vídeo.



Veja o pronunciamento completo:





