Quatro alunos de 12 anos de um colégio estadual de Salvador foram denunciados por uma suposta tentativa de envenenamento contra duas professoras na última sexta-feira (31). O plano foi descoberto a partir de uma denúncia de colegas.

Segundo o portal Correio 24 Horas, o objetivo era evitar reprovações nas disciplinas. O caso foi confirmado pelo iG junto à Polícia Civil da Bahia (PCBA).

Pretendiam evitar reprovação em disciplinas

Funcionários da escola contaram que os estudantes planejavam colocar chumbinho em balas e entregar para as professoras de Matemática e Inglês, disciplinas em que eles temiam ser reprovados. O esquema foi denunciado por outros estudantes ao vice-diretor do colégio antes de ser concretizado.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou em nota, de acordo com o g1, que apura a denúncia e que a direção da unidade se reuniu com os familiares dos alunos envolvidos no esquema.





O caso também é investigado pela PCBA por meio da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Na última atualização feita nesta quarta (05), a unidade policial especializada seguia ouvindo testemunhas e fazendo novas buscas, enquanto aguarda os laudos da perícia para esclarecer a denúncia.

