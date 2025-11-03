Instagram Crocodilo morde tubarão-touro em raro registro

Um registro impressionante feito no norte da Austrália mostra um enorme crocodilo -de-água-salgada capturando um tubarão-touro em uma disputa rara entre dois dos maiores predadores do planeta e, surpreendentemente, soltando a presa logo depois. As informações são da Nature is Metal.





Esse tipo de encontro só ocorre em algumas regiões do mundo, onde os habitats das duas espécies se sobrepõem, especialmente em zonas de água salobra, comuns no norte australiano. Nessas áreas, tanto os crocodilos quanto os tubarões enfrentam variações de salinidade e caçam presas semelhantes.

Segundo especialistas, as duas espécies são conhecidas por se alimentarem uma da outra quando as condições permitem. Na maioria das vezes, é o crocodilo que leva vantagem, mas tubarões maiores também podem atacar crocodilos jovens. Apesar disso, interações diretas são extremamente raras geralmente, um recua assim que avista o outro.

O que mais intriga no vídeo, porém, é que o crocodilo parece ter decidido poupar o tubarão. Embora não se saiba ao certo se o animal realmente o soltou ou se o tubarão conseguiu escapar, especialistas destacam que as chances de uma presa escapar de um crocodilo são mínimas, já que sua mordida está entre as mais poderosas do reino animal.

A hipótese mais provável é que o réptil tenha simplesmente perdido o interesse.





“Talvez ele já tivesse comido ou simplesmente não gostou da textura do tubarão” , sugeriu o autor da gravação em tom bem-humorado.

Mesmo assim, o flagrante serve como um lembrete de como a natureza é imprevisível e de que, nos estuários do norte australiano, nunca se sabe qual predador vai dominar a cena.