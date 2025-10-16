Reprodução Vítimas sendo abordadas por criminosos de motocicletas

Moradores de Perdizes, na Zona Oeste da capital paulista, assustados com uma série de assaltos que vem ocorrendo nas ruas do bairro, em horários de grande movimento, têm utilizado as redes sociais para denunciar os crimes e pedir ação das forças policiais.

Várias imagens feitas por câmeras de segurança circulam em grupos de moradores, entre eles o Perdizes Digital, e mostram momentos de desespero das vítimas, que são abordadas pelos criminosos à luz do dia, em ações rápidas. Assista:





Em uma das imagens, a câmera mostra de longe a pedestre logo depois de ser assaltada, na esquina da Avenida Piracuama com a Rua Aimberê. Ela corre depois de provavelmente entregar o celular e o assaltantes vai embora, rapidamente, de moto. Um motociclista que estava parado testemunha a cena.

Em outro flagrante, a vítima é um jovem que caminha pela Rua Apiacás, quando é visto manuseando seu celular pelo assaltante de moto. Ele manobra, estaciona e aborda o rapaz.

Antes de fugir, aparentemente ainda pede para o jovem desbloquear o celular e o manda deitar no chão.

E um terceiro vídeo mostra um idoso parado com seu cão, na Rua Caiubi, por volta das 17 horas, quando um motociclista chega, estaciona próximo à vitima e pratica o assalto. Também é possível ver quando o assaltante pede a senha do aparelho para o idoso.

Vários pedestre passam pelo dois no momento do crime.

As imagens foram feitas nas últimas semanas.



Casal com crianças

Ainda de acordo com os moradores, num período de cinco dias, ao menos dois casos graves foram registrados.



Um deles foi no último sábado (11), quando um casal que caminhava pela Rua Campevas, com dois filhos pequenos, foi perseguido por um motociclista armado.



Eles tentaram entrar em um prédio, mas não conseguiram. O ladrão levou o celular do pai das crianças.



A abordagem aconteceu em plena luz do dia, por volta das 16 horas.



Não é a primeira vez que os moradores do bairro de classe alta e média alta de São Paulo utiliza as redes sociais para protestar contra crimes.

No mês passado, vídeos denunciaram a ação de criminosos que aguardavam os semáforos das Avenidas Sumaré e Paulo VI fecharem para assaltar os motoristas.



O que diz a SSP

Em nota encaminhada ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que o 23º Distrito Policial (Perdizes) investiga o roubo que vitimou o casal e as duas crianças, na Rua Campevas.





Segundo o órgão, equipes da unidade realizam diligências e analisam imagens para identificar e prender o autor do crime.



Afirmou também, a respeito dos demais casos, que o policiamento também foi reforçado na região. E apontou queda no número de roubos e furtos em geral.



"A SSP destaca que o trabalho conjunto das forças policiais contribuiu, entre janeiro e agosto deste ano, em uma redução de 9,27% nos roubos em geral, enquanto os roubos de veículos recuaram 42%. Os furtos também apresentaram queda de 9,68% e 4,80% nos casos envolvendo veículos", apontou a nota da SSP.

Além disso, o órgão destacou que a Polícia Militar intensificou a fiscalização de motocicletas por meio da Operação Impacto para coibir a ação de falsos entregadores e já vistoriou mais de 3,3 milhões de veículos no estado.

