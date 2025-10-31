Divulgação/Uerj Prédio do Campus Maracanã da Uerj.









A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu, nesta sexta-feira (31), as inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 375 vagas de cursos de graduação que não completaram o número de inscritos no Vestibular Uerj 2026.

Leia mais notícias sobre educação: Vestibular +60: UnB abre inscrições para pessoas idosas

A seleção será feita com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Poderão participar, candidatos que tenham participado do Enem nos anos de 2022, 2023, 2024 ou 2025 e obtido, no mínino, 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na redação, além de já terem concluído ou estarem cursando o último ano do Ensino Médio. O processo seletivo é válido para ingresso no 1º semestre letivo de 2026.

Os interessados devem se inscrever na página do Vestibular Uerj até 13 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 55 e pode ser paga na rede bancária ou em casas lotéricas até o dia 14 de novembro.

Os cursos estão distribuídos entre diversos campi da Uerj.

Rio de Janeiro: Engenharia Cartográfica, Física, Letras: Português/Alemão, Letras: Português/Grego, Letras: Português/Italiano e Letras: Português/Latim;

Engenharia Cartográfica, Física, Letras: Português/Alemão, Letras: Português/Grego, Letras: Português/Italiano e Letras: Português/Latim; Cabo Frio: Ciências Ambientais, Geografia;

Ciências Ambientais, Geografia; Zona Oeste: Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval;

Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica e Tecnologia em Construção Naval; São Gonçalo: Geografia, Letras Português/Inglês, Letras Português/Literaturas, Matemática e Pedagogia;

Geografia, Letras Português/Inglês, Letras Português/Literaturas, Matemática e Pedagogia; Resende: Engenharia de Produção;

Engenharia de Produção; Duque de Caxias: Geografia, Matemática e Pedagogia.



Os candidatos deverão enviar uma cópia do boletim de notas do Enem por meio do sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (DSEA), de 19 a 26 de janeiro de 2026.

Para obter o boletim, o candidato deve acessar a P ágina do Participante, no portal do Inep. Nele deve constar o número de inscrição o logotipo do Enem, CPF e o nome completo do participante, as notas de todas as provas, necessárias para o cálculo da nota final. Os boletins serão analisados pelo DSEA, que divulgará o resultado preliminar em 29 de janeiro de 2026. A classificação estará disponível em 10 de fevereiro.





Cerca de 45% das vagas são destinadas a candidatos comprovadamente carentes. Esse percentual é distribuído por grupos de cotas sendo, 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública; 5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis, de policiais militares, de policiais penais e de bombeiros militares, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Também fica reservada uma vaga em cada curso ofertado para refugiados domiciliados no estado.A reserva não será aplicada nos cursos em que houver apenas uma vaga para ampla concorrência.

Os candidatos interessados nas vagas reservadas pelo sistema de cotas devem optar por apenas um grupo de cotas no momento da inscrição, declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica e enviar a documentação comprobatória online, pelo sistema do candidato.