Divulgação/ITA ITA realiza primeira fase do vestibular 2026.

A segunda fase do vestibular 2026 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) começou a ser aplicada nesta terça-feira (28) e seguirá até a sexta-feira (31), em diversas cidades do Brasil. Os candidatos disputam 180 vagas em cursos de Engenharia, sendo 144 para ampla concorrência e 36 reservadas para a candidatos autodeclarados negros.

Nesta etapa, os estudantes responderão provas de Matemática, Química, Física, Português e Redação. As avaliações discursivas acontecem entre a terça e a quinta, com dez questões abertas por disciplina, enquanto a sexta-feira será dedicada às 15 questões objetivas de Português e à redação.

Os exames serão aplicados das 13h às 17h, com fechamento dos portões às 12h30. O ITA orienta que os participantes cheguem com uma hora e meia de antecedência para os procedimentos de identificação.





A convocação para a terceira e última fase ocorrerá no dia 12 de dezembro. As provas serão realizadas em Belém (PA), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Londrina (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São José dos Campos (SP), onde fica a sede do ITA.

O vestibular do ITA oferece 180 vagas distribuídas em oito especialidades de Engenharia: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia de Computação, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia.

Orientações aos candidatos

Segundo orienta o edital, para realizar as provas, o candidato deverá levar caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta, poderá utilizar lápis ou lapiseira, borracha, régua transparente simples e compasso, caso o participante julgue necessário. O ITA recomenda o uso de grafite escuro, preferencialmente 2B ou superior. Todos os participantes devem levar um documento oficial com foto para procedimento de identificação.