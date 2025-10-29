Reprodução/Anastácia Vaz/Secom UnB UnB abre inscrição para pessoas idosas no vestibular 60+.

A Universidade de Brasília (UnB) abriu as inscrições para o vestibular UnB60mais 2026, programa voltado a pessoas com 60 anos ou mais que desejam ingressar na instituição. O processo seletivo oferece 244 vagas extraordinárias com ingresso no primeiro semestre de 2026.

As vagas são distribuídas em cursos no campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. Alguns dos cursos oferecidos são: Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social, Engenharia Civil, Matemática, Música, Relações Internacionais e Turismo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de novembro, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe).

Para os interessados que não têm acesso à internet, há a opção de inscrição presencial, no Edifício Sede do Cebraspe (Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - Saan) ou no Posto Avançado Cebraspe, localizado no Centro de Vivências UnB, próximo ao estacionamento do Instituto Central de Ciências (ICC Sul).





O processo seletivo inclui uma redação em Língua Portuguesa, marcada para o dia 14 de dezembro de 2025. O resultado final será publicado em 21 de janeiro de 2026. A prova de redação terá a duração de 5 horas.

Essa iniciativa atende à Política do Envelhecimento Saudável, Ativo e Participativo e Cidadão (PESPC) da UnB.