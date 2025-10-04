Divulgação/Uerj Prédio do Campus Maracanã da Uerj.

As inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2026 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), foram prorrogadas e terminam neste domingo (5).

Os candidatos agora têm até o final do dia para garantir a participação, a inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo site oficial do Vestibular Uerj. A prova está marcada para o dia 30 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 120, e o pagamento pode ser feito até 6 de outubro. No entanto, estão isentos do valor os candidatos que já obtiveram dispensa em exames anteriores e compareceram à prova.

Além disso, cerca de 15 mil estudantes da rede estadual de ensino médio, contemplados por uma parceria entre a Uerj e a Secretaria de Estado de Educação, também estão isentos da taxa.





Podem participar desta etapa os candidatos aprovados que obtiveram conceito A, B, C ou D (pontuação superior a 40%) em pelo menos um dos exames de qualificação da primeira fase do vestibular, e que tenham concluído ou estejam no último ano do ensino médio.

No momento da inscrição, é necessário selecionar o curso desejado e, se for o caso, optar pelo sistema de cotas.

O Vestibular Uerj 2026 oferece 6.304 vagas distribuídas em 80 cursos de graduação, incluindo as novas formações em Engenharia de Energias Renováveis e Fisioterapia.

As vagas estão distribuídas pela capital e nas cidades de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio.

Sobre o Exame Discursivo da Uerj

O Exame Discursivo será formado por três avaliações: uma prova de redação obrigatória e duas provas discursivas de disciplinas específicas, definidas conforme o curso selecionado pelo candidato no momento da inscrição.

Cada prova tem valor de 20 pontos, sendo que uma das disciplinas específicas possui peso 2.

O tema da redação será baseado no livro “Hamlet” , de William Shakespeare, sendo indispensável a leitura para a preparação. Já para o exame de Língua Portuguesa e Literaturas, a obra indicada é “O quase fim do mundo” , do autor angolano Pepetela.

Outros detalhes



Para mais informações sobre o processo seletivo, o edital completo e outros avisos atualizados estão disponíveis no site www.vestibular.uerj.br e pelo canal oficial do Vestibular Uerj no WhatsApp, acessível pelo perfil @vestibular_uerj no Instagram.