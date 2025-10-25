A Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp) realiza neste domingo (26) a primeira fase do Vestibular 2026. A segunda fase deve ocorrer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.
- Veja também: FUVEST 2026 adianta consulta do local de prova
As provas, tanto a fase inicial quanto as etapas finais, tem início às 9h (horário de Brasília), com cinco horas de duração.
Para evitar possíveis atrasos, a Comvest orienta que os candidatos cheguem com antecedência e estejam nos locais às 8h (horário de Brasília), horário em que os portões serão abertos.
Nesta edição, 61.698 inscritos disputam 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação. A aplicação da primeira fase será realizada em 31 cidades do estado de São Paulo e ainda em seis capitais brasileiras.
Prova
A prova da primeira fase é composta de 72 questões de múltipla escolha, no qual, cada questão vale um ponto e possui quatro alternativas.
As questões estão distribuídas da seguinte maneira:
- 12 de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa
- 12 de Matemática
- 7 de História
- 7 de Geografia
- 3 de Filosofia
- 3 de Sociologia
- 7 de Física
- 7 de Química
- 7 de Biologia
- 7 de Inglês
O que levar para a prova?
Os participantes devem apresentar o documento de identidade original informado na inscrição, além de canetas esferográficas de tinta preta com corpo transparente, lápis preto e borracha. O uso de régua transparente e compasso também está autorizado.
Por outro lado, ficam proibidos celulares, relógios de qualquer modelo e demais dispositivos eletrônicos, assim como corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés, chapéus ou quaisquer objetos que não tenham relação com a prova.
Bebidas e alimentos leves, como água, sucos e chocolates, estão liberados para consumo durante o exame.
Confira onde serão aplicadas as provas:
- Americana
- Araçatuba
- Barueri
- Bauru
- Belo Horizonte
- Botucatu
- Bragança Paulista
- Brasília
- Campinas
- Curitiba
- Fortaleza
- Franca
- Guarulhos
- Indaiatuba
- Jundiaí
- Limeira
- Lorena
- Marília
- Mogi das Cruzes
- Mogi Guaçu
- Osasco
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Recife
- Ribeirão Preto
- Salvador
- Santo André
- Santos
- São Bernardo do Campo
- São Carlos
- São João da Boa Vista
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- São Paulo
- Sorocaba
- Sumaré
- Valinhos