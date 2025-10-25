Primeira fase do Vesibular Unicamp 2026 acontece neste domingo (26)
A Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp) realiza neste domingo (26) a primeira fase do Vestibular 2026. A segunda fase deve ocorrer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

As provas, tanto a fase inicial quanto as etapas finais, tem início às 9h (horário de Brasília), com cinco horas de duração.

Para evitar possíveis atrasos, a Comvest orienta que os candidatos cheguem com antecedência e estejam nos locais às 8h (horário de Brasília), horário em que os portões serão abertos.

Nesta edição, 61.698 inscritos disputam 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação. A aplicação da primeira fase será realizada em 31 cidades do estado de São Paulo e ainda em seis capitais brasileiras.


Prova

A prova da primeira fase é composta de 72 questões de múltipla escolha, no qual, cada questão vale um ponto e possui quatro alternativas.

As questões estão distribuídas da seguinte maneira: 

  • 12 de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa
  • 12 de Matemática
  • 7 de História
  • 7 de Geografia
  • 3 de Filosofia
  • 3 de Sociologia
  • 7 de Física
  • 7 de Química
  • 7 de Biologia
  • 7 de Inglês

O que levar para a prova?

Os participantes devem apresentar o documento de identidade original informado na inscrição, além de canetas esferográficas de tinta preta com corpo transparente, lápis preto e borracha. O uso de régua transparente e compasso também está autorizado.

Por outro lado, ficam proibidos celulares, relógios de qualquer modelo e demais dispositivos eletrônicos, assim como corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés, chapéus ou quaisquer objetos que não tenham relação com a prova.

Bebidas e alimentos leves, como água, sucos e chocolates, estão liberados para consumo durante o exame.

Confira onde serão aplicadas as provas:

  • Americana
  • Araçatuba
  • Barueri
  • Bauru 
  • Belo Horizonte 
  • Botucatu
  • Bragança Paulista 
  • Brasília 
  • Campinas 
  • Curitiba 
  • Fortaleza 
  • Franca
  • Guarulhos 
  • Indaiatuba 
  • Jundiaí 
  • Limeira 
  • Lorena 
  • Marília 
  • Mogi das Cruzes
  • Mogi Guaçu 
  • Osasco 
  • Piracicaba 
  • Presidente Prudente
  • Recife 
  • Ribeirão Preto 
  • Salvador 
  • Santo André 
  • Santos 
  • São Bernardo do Campo 
  • São Carlos 
  • São João da Boa Vista 
  • São José do Rio Preto 
  • São José dos Campos 
  • São Paulo 
  • Sorocaba 
  • Sumaré 
  • Valinhos
