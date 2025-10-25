Reprodução: Rovena Rosa/Agência Brasil Primeira fase do Vesibular Unicamp 2026 acontece neste domingo (26)

A Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp) realiza neste domingo (26) a primeira fase do Vestibular 2026. A segunda fase deve ocorrer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

Veja também: FUVEST 2026 adianta consulta do local de prova

As provas, tanto a fase inicial quanto as etapas finais, tem início às 9h (horário de Brasília), com cinco horas de duração.

Para evitar possíveis atrasos, a Comvest orienta que os candidatos cheguem com antecedência e estejam nos locais às 8h (horário de Brasília), horário em que os portões serão abertos.

Nesta edição, 61.698 inscritos disputam 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação. A aplicação da primeira fase será realizada em 31 cidades do estado de São Paulo e ainda em seis capitais brasileiras.





Prova

A prova da primeira fase é composta de 72 questões de múltipla escolha, no qual, cada questão vale um ponto e possui quatro alternativas.

As questões estão distribuídas da seguinte maneira:

12 de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa

12 de Matemática

7 de História

7 de Geografia

3 de Filosofia

3 de Sociologia

7 de Física

7 de Química

7 de Biologia

7 de Inglês

O que levar para a prova?

Os participantes devem apresentar o documento de identidade original informado na inscrição, além de canetas esferográficas de tinta preta com corpo transparente, lápis preto e borracha. O uso de régua transparente e compasso também está autorizado.

Por outro lado, ficam proibidos celulares, relógios de qualquer modelo e demais dispositivos eletrônicos, assim como corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés, chapéus ou quaisquer objetos que não tenham relação com a prova.

Bebidas e alimentos leves, como água, sucos e chocolates, estão liberados para consumo durante o exame.

Confira onde serão aplicadas as provas: