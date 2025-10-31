Divulgação/PCPR Integração entre as polícias do Paraná foi destaque na segurança pública

O estado do Paraná teve redução de 29% no número de homicídios dolosos entre janeiro e setembro de 2025, quando comparados com o mesmo período no ano passado. Foram registradas 865 mortes intencionais nos primeiros nove meses deste ano, contra 1.214 no recorte em 2024.

Segundo o governo estadual, é o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2007. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) do Paraná na quarta-feira (29).

Ações efetivas

De acordo com o secretário Hudson Leôncio Teixeira, à frente da Sesp, a queda dos números de homicídios dolosos, definidos pelas mortes com intenção de matar, são resultado do trabalho de inteligência das policiais, que identificam onde o crime organizado atua, compreendendo as causas de determinados homicídios e crimes em cada região.

“Temos trabalhado com base nos três ‘is’: inteligência, integração e investimento, medidas que têm surtido bastante efeito” , afirmou, em nota.

O líder da pasta da segurança destacou que a integração entre as polícias Militar, Civil, Científica e Penal, aliada aos investimentos feitos pelo estado em efetivo, equipamentos e tecnologia, tem sido determinante para a redução dos principais índices de criminalidade no estado.

Para o órgão, o empenho diário das forças de segurança também tem contribuído para os resultados positivos registrados nos últimos meses.

Queda nos últimos anos

O resultado histórico atingido em 2025 é continuidade das reduções que ocorrem desde 2018, informa a Sesp. No ano em questão, por exemplo, o número de homicídios dolosos foram de 1.498 casos nos nove primeiros meses do ano.

No mesmo período de 2023, o número caiu para 1.306; em 2024, para 1.214, até chegar a 865 neste ano. Isso representa reduções de 42% em relação a 2018, 34% em comparação com 2023 e 29% frente a 2024.

A taxa de casos sobre homicídios dolosos solucionados chegou a 97% em 2024, contra 84% no ano anterior. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) também apontam que o Paraná foi o estado com a maior redução nos índices de homicídios dolosos entre janeiro e agosto de 2025, registrando queda de 31% em relação ao mesmo período de 2024.

Redução nos municípios

A queda dos assassinatos no estado é refletida nos índices municipais. Segundo a pasta, entre janeiro e setembro deste ano, 286 das 399 cidades do Paraná registraram nenhum ou apenas um homicídio doloso, o que corresponde a 72% do Estado.

Desse total, quase metade (49%) não teve nenhuma ocorrência desse tipo de crime no período, o que corresponde a 197 cidades, contra 166 em 2024. Outros 89 (22%) municípios tiveram apenas um homicídio e 113 (28%) mais de uma ocorrência.





Dados sobre outros crimes

Casos de roubos e furtos no estado também reduziram até o menor patamar dos últimos 18 anos. A redução foi de 18% em relação a 2024, ou 11.271 crimes em 2025 contra 13.785 no ano anterior. Quando comparado com 2018, em que o estado teve 46 mil roubos no período, a redução é de 76%.

Dados sobre feminicídio apontam redução de 10% em todo o estado em comparação a 2024 — de 71 para 64. A apreensão de drogas no mesmo recorte entre 2025 e 2024 apresentou aumento de 21%: chegou a 34 mil quilos de maconha, cocaína e crack, frente a 359 mil quilos em 2024.