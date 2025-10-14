Divulgação/Unicentro Obra da PR-364 é suspensa após achado de fósseis raros no Paraná

As obras de pavimentação da rodovia PR-364, que liga I rati a São Mateus do Sul, no centro-sul do Paraná, foram interrompidas após a descoberta de fósseis de animais pré-históricos na região. Entre os achados, estão vestígios do Mesosaurus brasiliensis, um antigo réptil aquático que viveu há aproximadamente 280 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), responsável pela execução do projeto está avaliando alternativas para viabilizar a continuidade da obra sem comprometer o patrimônio paleontológico. Equipes buscam soluções técnicas e legais para que a intervenção possa ser retomada de forma segura.

A paralisação foi determinada após o cancelamento da licença ambiental, medida que atendeu a uma recomendação administrativa do Ministério Público Federal (MPF). A procuradora da República Monique Cheker, autora do parecer, destacou que a continuidade dos trabalhos poderia causar danos irreversíveis ao sítio fossilífero.





Os fósseis foram identificados meses atrás por trabalhadores de outra obra próxima, o que levou pesquisadores da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) a iniciar estudos na área.

O caso reforça a importância do monitoramento ambiental em regiões com potencial arqueológico e paleontológico no estado.

*O iG tentou contato com o Ministério Público Federal do Paraná, Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná e com a UNICENTRO, mas ainda não teve respostas.