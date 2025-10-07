PM-PR Itens apreendidos pela PM, que foram furtados do comércio

Um comerciante de Londrina, no Paraná, descobriu que o próprio filho participava do furto de seu comércio na Avenida Jamil Scaff, na noite de domingo (5). A ocorrência foi confirmada pela Polícia Civi l ao Portal iG.

Além do filho do comerciante, outros dois homens também foram presos em flagrante.

Quem atendeu a ocorrência foi a Polícia Militar do Paraná, após o empresário notar uma movimentação suspeita pelo sistema de câmeras de segurança, segundo informações da CNN Brasil.

No local, os policiais detiveram os três suspeitos e apreenderam alimentos e bebidas furtados, incluindo latas de cerveja e energético, quatro pacotes de carne e pães de alho.

Durante a identificação, o comerciante reconheceu o filho como um dos autores do crime. O caso causou forte comoção e o trio foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

O Portal iG não conseguiu localizar as defesas, uma vez que os nomes dos envolvidos não foram divulgados, e o caso segue sob investigação pela Polícia Civil (PC-PR). O material furtado foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Nota da Polícia Civil

A PCPR indiciou três pessoas pelos crimes de furto qualificado, concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Elas teriam participado do furto em Londrina.





O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis.