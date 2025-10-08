Divulgação/PCBA Suspeito foi localizado em Salvador, após fugir do município em que cometeu o crime

Um pescador de 31 anos foi morto a facadas na noite de segunda-feira (06) após uma discussão com o vizinho, em que se negou a fornecer a senha do Wi-Fi de sua casa. O crime aconteceu em Bom Jesus dos Passos, na Bahia.

O suspeito, identificado como Adriano Nunes, de 27 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (07) pela polícia. Ele foi localizado em Salvador, após fugir do município em que teria cometido o homicídio. As informações foram divulgadas pelo Correio 24 horas e confirmadas pelo Portal iG.

Morte após discussão

De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia (PCBA), Adriano teve uma discussão com a vítima após pedir a senha do Wi-Fi. Com a negativa, o desentendimento evoluiu para uma briga que terminou na morte de Ediemenson Sacramento da Silva a golpes de faca.





A Polícia Militar foi acionada, mas encontrou o pescador sem vida. O suspeito preso em flagrante passou por exames legais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição da Justiça.