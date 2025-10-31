Reprodução/ Governo do Espírito Santo Faltam menos de 10 dias para o Enem 2025.

Começou a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro. Nessa reta final, é comum que candidatos fiquem apreensivos e com dúvidas sobre o que e como estudar. Será que é melhor revisar conteúdos ou aprender sobre temas novos?

Para o professor de Biologia Adriano Santana, do Colégio Marista Glória, de São Paulo, esses últimos dias exigem mais serenidade do que intensidade.

"Agora não é hora de tentar aprender o que nunca foi estudado. O mais importante é revisar o que já se domina e chegar à prova com clareza mental. Cuidados com a saúde mental e emocional valem tanto quanto o conteúdo" , explicou o docente.

Segundo Adriano, esse é o momento de fazer pequenos ajustes, como: revisar resumos, cuidar do corpo, do sono, além de manter o equilíbrio e a tranquilidade.

O professor também recomenda que candidatos observem modelos que obtiveram sucesso no exame.

"Leia redações nota mil, assista revisões com calma e evite o desespero. Diante de conteúdos inéditos, relaxe e tente captar as dicas dos professores. Lembre-se: nenhum professor é adivinho, mas todos sabem indicar o caminho."





Para o docente, a rotina e a alimentação influenciam o desempenho. Ele aconselha que candidatos evitem telas antes de dormir - o que contribui para a melhora do foco -, e que mantenham hábitos alimentares usuais nos dias de prova.

"Nada de testar lanches novos ou inventar dietas. Prepare o lanche com antecedência, hidrate-se com moderação e organize bem o tempo de prova" , reforçou.

Dicas práticas para a reta final do Enem



O professor Adriano elencou sete dicas preciosas para quem quer se dar bem no Enem 2025:

Revise o que você já domina: evite estudar conteúdos novos de última hora;

Cuide da mente, inclua pausas leves: caminhe, assista a um filme, respire fundo;

Evite telas antes de dormir: descanso é parte da preparação;

Leia redações nota mil e siga boas referências: observe estrutura, linguagem e argumentação, relaxar e absorver as dicas dos professores é mais eficiente do que tentar prever o tema;

Planeje a alimentação: nada de testar comidas novas no dia da prova, prepare o lanche na véspera, com equilíbrio entre doce e salgado; e hidrate-se com moderação, evite exageros para não perder tempo no banheiro;

Gerencie o tempo de prova: comece pelas questões mais fáceis, volte às difíceis depois e passe o gabarito com calma;

Mantenha a fé e a tranquilidade: uma oração, um mantra ou uma respiração pausada ajudam a manter o equilíbrio.

O que é permitido levar no dia do exame?

Além das dicas práticas que antecedem a prova, é importante que o participante esteja atento a quais itens são permitidos e quais estão vetados no dia do Enem.

É obrigatório:

Documento de identificação válido, físico ou digital;

Caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente;

Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

É aconselhável que o candidato leve o Cartão de Confirmação de Inscrição.

A entrada de lanches é permitida, desde que sejam levados em embalagens transparentes e passem por vistoria dos chefes de sala.

É proibido:

Garrafa térmica com termômetro de temperatura;

O uso de equipamentos eletrônicos também não é permitido (o participante deverá guardar esses dispositivos desligados, no envelope porta-objetos. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local);

Itens como óculos escuros, boné, caneta de material não transparente, protetor auricular, relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos também devem ser guardados no envelope.

O participante que não cumprir as regras será eliminado do exame.