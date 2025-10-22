Reprodução Pinterest e Freepik Enem 2025: TikTok leva aulões gratuitos a cinemas de todo o país

O TikTok anunciou nesta terça-feira (22) uma série de ações voltadas ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025, reforçando sua presença como uma plataforma de apoio educacional. Entre as novidades, estão a expansão de conteúdo científico, o lançamento da campanha Aprenda no TikTok, um aulão gratuito transmitido nos cinemas, e a parceria com o curso Anglo, que oferecerá 20 mil bolsas de estudo a estudantes de todo o Brasil.

As iniciativas foram apresentadas por porta-vozes da empresa durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, na qual o Portal iG esteve presente.. O foco é fortalecer o conteúdo educacional dentro da plataforma e incentivar criadores e professores a produzirem vídeos de qualidade para quem se prepara para o exame.

Feed STEM: espaço para conteúdo científico e educativo

Lançado em abril, o Feed STEM é uma área exclusiva do TikTok voltada para conteúdos sobre Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Segundo Gustavo Rodrigues, gerente de Políticas Públicas do TikTok Brasil, a funcionalidade passou a ser ativada automaticamente para usuários menores de 18 anos, garantindo que adolescentes tenham acesso a vídeos educativos com curadoria científica e sem desinformação.

“Essa interface é dedicada a conteúdos de alta qualidade e sujeitos a curadoria pedagógica. Queremos garantir que o que chega aos jovens seja cientificamente correto e útil” , explicou Gustavo.

O Feed STEM já está disponível em 130 países e, de acordo com o TikTok, 80% dos usuários elegíveis já o ativaram. O recurso pode ser habilitado manualmente por usuários adultos, nas configurações do aplicativo.

Concurso “Aprenda no TikTok” vai premiar criadores de conteúdo

Para celebrar os seis meses do Feed STEM no Brasil, a plataforma lançou o concurso “Aprenda no TikTok”, que premiará 15 criadores com R$ 5 mil cada. As categorias são:

STEM (Ciências e Exatas);

Humanas e Linguagens;

Sustentabilidade.

Os vídeos devem ter no mínimo 30 segundos, usar as hashtags #AprendaNoTikTok e a da categoria escolhida, além de apresentar rigor científico e caráter educacional. As inscrições ficam abertas até 15 de novembro.

“Queremos celebrar a comunidade de criadores que produzem conteúdo educativo e incentivam a aprendizagem dentro do TikTok” , afirmou o gerente.

Crescimento do conteúdo educacional no TikTok

Segundo dados apresentados pela plataforma, o interesse por educação e ENEM cresceu exponencialmente em 2024.

Nos primeiros nove meses do ano, houve 6 vezes mais publicações e 5,6 vezes mais visualizações de vídeos educacionais em comparação a 2023.

O tema ENEM também registrou alta: foram 3,8 bilhões de visualizações em vídeos sobre a prova entre janeiro e outubro. As disciplinas mais buscadas pelos usuários são: redação, português e matemática.

Além de aulas e dicas, a plataforma observou aumento em buscas por “lanches para o ENEM” e estratégias de relaxamento, o que, segundo o TikTok, mostra que os estudantes usam o aplicativo não só para aprender, mas também para se preparar emocionalmente para o exame.

Aulão do ENEM chega aos cinemas com transmissão ao vivo

A principal novidade anunciada foi o Aulão do TikTok para o ENEM, realizado em parceria com o curso Anglo. O evento ocorrerá nos dias 1º e 2 de novembro, com transmissão ao vivo no perfil @TikTokBrasil e exibição em 48 salas de cinema espalhadas por 32 cidades do país.

Serão duas horas de aula por dia, com foco em diferentes áreas do conhecimento. As aulas serão ministradas por professores e criadores populares na plataforma, como Samuel Nepomuceno, Letícia de Souza, Gabriela de Mello, Gabriel Cabral e Yago Estephano.

O ingresso é gratuito e pode ser retirado pela plataforma Sympla, sujeito à lotação das salas. A expectativa é atingir cerca de 30 mil estudantes presencialmente.

Anglo oferecerá 20 mil bolsas de estudo

Durante o evento, o diretor-geral do Anglo, Viktor Lemos, destacou a importância da parceria com o TikTok na democratização do ensino. Ele anunciou que a instituição vai disponibilizar 20 mil bolsas de estudo para a comunidade do aplicativo, voltadas à preparação para o ENEM 2025.

“O ENEM é a segunda maior prova do mundo, com quase 5 milhões de inscritos. É fundamental levar preparo e informação de qualidade para o maior número possível de estudantes, e o TikTok é hoje uma das principais ferramentas para isso”, afirmou o educador.

Conteúdo educativo além das telas

Segundo o TikTok, o projeto vai além das aulas e das lives. Durante a semana da prova, o aplicativo pretende distribuir vídeos educativos e dicas curtas em espaços públicos das cidades, respondendo às principais dúvidas dos estudantes.





A ação faz parte do esforço da plataforma em se consolidar como um ecossistema de aprendizagem, aproximando criadores, professores e instituições em torno da educação digital.

“Queremos acompanhar o estudante em toda a sua jornada, das revisões à véspera do exame, e mostrar que o TikTok pode ser um aliado do aprendizado” , resumiu Daniel Dränger, líder de Marketing do TikTok Brasil.