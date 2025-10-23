Divulgação/MEC Enem 2025: Participantes já podem conferir os locais de prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (23) o Cartão de Confirmação de Inscrição do ENEM 2025, documento essencial para todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio.





O cartão pode ser acessado na Página do Participante, no site oficial do Inep, e reúne informações como o número de inscrição, datas, horários e os locais da prova do ENEM 2025, além de indicar se o candidato possui direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social.

O ENEM 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todas as 27 unidades da Federação, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, que terão datas diferenciadas: 30 de novembro e 7 de dezembro.

O motivo do adiamento é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém no mesmo período das provas regulares. Nessas cidades, o cartão com os locais da prova do ENEM 2025 será disponibilizado posteriormente.

Como consultar o cartão e verificar os locais da prova do ENEM 2025

Para acessar o Cartão de Confirmação do ENEM 2025, o estudante deve entrar na Página do Participante, utilizando o login único do Gov.br. No documento, constam todas as informações necessárias para o dia da prova, incluindo o endereço completo do local de aplicação, número de inscrição, data, hora e orientações sobre o que levar no exame.

O Inep reforça que é fundamental que os participantes consultem o cartão com antecedência, especialmente para verificar o local da prova do ENEM 2025 e se programar quanto ao deslocamento. O órgão recomenda que os estudantes visitem o local antes do dia do exame, para evitar atrasos e imprevistos.

Além do endereço, o cartão também indica se o candidato terá atendimento especializado, como salas adaptadas, intérprete de Libras, auxílio para leitura ou uso de recursos tecnológicos, e se foi concedido o tratamento pelo nome social.

Estrutura das provas do ENEM 2025

O ENEM 2025 mantém o mesmo formato das edições anteriores. No primeiro dia de exame, os estudantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (que inclui português e inglês ou espanhol), Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Cada área do conhecimento possui 45 questões objetivas, totalizando 180 questões de múltipla escolha, além da redação dissertativo-argumentativa, que é avaliada conforme cinco competências específicas.

O desempenho na redação e nas provas é calculado com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que permite comparar resultados entre diferentes edições.

Ferramentas de estudo e apoio digital

Para auxiliar os candidatos na reta final de preparação, o Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo MEC Enem, o Simuladão do Enem, disponível gratuitamente para Android e iOS. O app oferece simulados por área do conhecimento, correção automática de redação, vídeos de reforço, apostilas digitais e até um assistente virtual que ajuda o estudante a planejar os estudos.

Segundo o MEC, o objetivo do aplicativo é democratizar o acesso a materiais de qualidade e aproximar os estudantes das competências exigidas pelo exame.

Parceria com o YouTube e série de videoaulas

Outra iniciativa recente é a parceria entre o MEC e o YouTube Edu, que lançou uma série de videoaulas sobre redação voltadas ao ENEM 2025. Os vídeos, disponíveis nos canais oficiais do MEC e do YouTube Edu, abordam temas como interpretação de texto, estrutura da redação, argumentação e coesão textual.

As aulas, publicadas em 21 de outubro, foram desenvolvidas por professores especializados e buscam ajudar os candidatos a aprimorar suas habilidades de escrita, enfatizando as cinco competências avaliadas na redação do ENEM.

Cartilha de redação atualizada

O MEC e o Inep também lançaram a nova edição da cartilha “A Redação do ENEM 2025 – Cartilha do(a) Participante”, que está disponível gratuitamente no site do exame. O material apresenta exemplos comentados de redações que obtiveram nota máxima no ENEM 2024, além de explicar detalhadamente os critérios utilizados na correção das provas.

A cartilha também inclui orientações sobre a Matriz de Referência da redação, dicas para evitar erros comuns e exemplos de como estruturar o texto dentro do tempo limite do exame. A leitura do documento é considerada essencial para quem deseja alcançar um bom desempenho.

Importância do ENEM 2025 para o ingresso no ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio é atualmente a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Os resultados do ENEM 2025 poderão ser utilizados em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, diversas instituições públicas e privadas usam a nota do ENEM como critério de seleção, seja como única forma de ingresso ou como parte dos processos seletivos. Em nível internacional, universidades portuguesas com convênio com o Inep também aceitam as notas do exame, facilitando o acesso de estudantes brasileiros à educação superior em Portugal.





Dicas para o dia da prova

O Inep orienta que os participantes cheguem com antecedência mínima de uma hora ao local da prova do ENEM 2025, levando documento oficial com foto e caneta esferográfica preta de tubo transparente. O uso de aparelhos eletrônicos, relógios e outros dispositivos é proibido dentro da sala.

É recomendável que o candidato leve água, lanche leve e o cartão de confirmação impresso, mesmo que a apresentação não seja obrigatória. O exame tem duração de 5h30 no primeiro dia e 5h no segundo dia, incluindo o tempo de preenchimento do cartão de respostas.