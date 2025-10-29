Reprodução/ ALES O presidente da Assembleia Legislativa capixaba, Marcelo Santos (União), defende o fechamento das divisas com o Rio

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), não recebeu nenhum pedido para fechar a divisa do estado com o Rio de Janeiro, como sugeriu o presidente da Assembleia Legislativa capixaba, deputado Marcelo Santos (União), durante a sessão desta quarta-feira (29).

A reportagem do Portal iG fez contato com a assessoria do governador, que negou qualquer solicitação neste sentido.



A assessoria também informou que o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, tem dito que não adianta foragidos tentarem se esconder no Espírito Santo, porque serão capturados.



Na sessão desta quarta, a megaoperação da policia do Rio contra o Comando Vermelho (CV), deflagrada na terça-feira (28), dominou as manifestações dos parlamentares.



Marcelo Santos disse que, por conta da ação, o crime deve migrar para o Espírito Santo, por isso a necessidade de fechar as fronteiras do estado com o território fluminense.



"Podem ter certeza: com essa ação da polícia do Rio, eles vão vir para cá, porque o crime não acaba assim, ele migra. Ele vai migrar para o Espírito Santo. Temos que estar preparados para fechar nossas fronteiras, não ficar fazendo firula na televisão de fazer abordagem. É operação mesmo, temos que estar em alerta, porque essa turma pode vir pra cá. E já tem um bocado deles aqui, inclusive dois mortos no Rio de Janeiro são do Espírito Santo", disse o deputado.



Saldo da megaoperação



A chamada Operação Contenção. desencadeada pelas forças policias do Rio de Janeiro, nesta terça, foi a mais letal da história do estado.



O foco da ação foi a facção criminosa Comando Vermelho, com ocupação do Complexo da Penha e Complexo do Alemão.







Até o momento, a Defensoria Pública confirmou 132 mortes, sendo quatro policiais.



O balanço divulgado pela Polícia Civil aponta ainda 113 presos, incluindo 33 lideranças de outros estados e 10 adolescentes. Ao todo, 198 armas foram apreendidas.

Na madrugada desta quarta, 64 corpos foram levados pelos moradores até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Os cadáveres foram retirados da mata da Vacaria, onde ocorreram os confrontos mais violentos entre policiais e traficantes.

