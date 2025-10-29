Fernando Frazão/Agência Brasil Policiais militares em região da zona Norte do Rio

Por determinação do governador Cláudio Castro (PL), o policiamento segue reforçado em todo o território do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29). A medida dá continuidade à Operação Contenção, considerada uma das maiores ações integradas de segurança já realizadas no estado .

De acordo com o governo, o objetivo é garantir a tranquilidade, a ordem e o direito de ir e vir da população, com atenção especial às principais vias expressas, zonas Norte e Sudoeste, além dos acessos à Região Metropolitana e dos modais de transporte público.

O reforço acontece um dia após a megaoperação contra o núcleo do Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou ao menos 64 mortos e 81 presos.





Segundo o comunicado oficial, houve aumento de mais de 40% no efetivo de patrulhamento, resultado da realocação de agentes administrativos da Polícia Militar para o serviço operacional nas ruas.

O governo afirmou que o plano de segurança tem caráter preventivo e estratégico, com atuação conjunta entre as forças estaduais e federais, e permanecerá ativo “enquanto houver necessidade de estabilização total da ordem pública”.