Reprodução X Sete pessoas morrem antes da chegada do furacão Melissa à Jamaica

O furacão Melissa já deixou ao menos sete mortos em todo o norte do Caribe. A tempestade de categoria 5, a mais poderosa deste ano até agora, deve atingir a Jamaica nesta terça-feira, 28 de outubro, antes de seguir em direção a Cuba e, depois, às Bahamas. As informações são da BBC.





Três pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas enquanto se preparavam para a chegada do furacão na Jamaica, confirmou o ministro da Saúde, Dr. Christopher Tufton, nesta segunda-feira, segundo o jornal Jamaica Gleaner. De acordo com a Associated Press, duas vítimas cortavam árvores e a terceira morreu eletrocutada.

Pelo menos três pessoas também morreram no Haiti e uma na República Dominicana, onde outra segue desaparecida durante a passagem da tempestade, informou o veículo.

Caso o furacão Melissa continue como categoria 5 ao atingir a Jamaica, será o mais forte a alcançar o país desde o início dos registros meteorológicos, em 1851.

A categoria 5 é o nível mais alto da escala de ventos de furacão Saffir-Simpson. Furacões dessa categoria apresentam ventos de pelo menos 252 km/h.

Segundo a BBC, são esperadas marés de tempestade de até 4 metros na capital, Kingston, e em Montego Bay. Uma maré de tempestade é o aumento anormal do nível do mar durante um ciclone, conforme explica o Serviço Nacional do Oceano dos EUA.

“Normalmente, quando se trata de um furacão, focamos em duas coisas — o vento e a chuva, porque tudo acontece muito rápido” , disse o primeiro-ministro Andrew Holness ao Jamaica Observer.

“Agora precisamos nos concentrar em três: vento, chuva e o tempo que ele provavelmente vai permanecer sobre o país.”

“Não estamos lidando apenas com saturação do solo. Estamos enfrentando um nível elevado de destruição, maior probabilidade de deslizamentos de terra e de inundações, até mesmo em áreas onde normalmente isso não ocorre. Precisamos ter isso em mente e estar preparados” , acrescentou.

Um alerta de furacão está em vigor para Jamaica, Cuba, Bahamas e Ilhas Turks e Caicos, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA.





“As condições estão se deteriorando na Jamaica à medida que o extremamente perigoso furacão Melissa, de categoria 5, se aproxima lentamente” , informou o órgão em comunicado público.

“São esperados ventos catastróficos, inundações repentinas e marés de tempestade na ilha ainda hoje.”