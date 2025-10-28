Reprodução / Circuito interno Mulher grávida é atropelada em Guarulhos

Uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi atropelada enquanto andava pela Rua Vicente Durso, em Taboão, Guarulhos (SP), na madrugada de domingo (26) para segunda. O caso foi confirmado pelo Portal iG pela Secretaria de Segurança Pública estadual.

Uma câmera de segurança registrou a gestante caminhando de mãos dadas com uma criança, por volta de meia-noite, quando foi atingida por um Nissan Livina preto em alta velocidade. O condutor não prestou socorro e fugiu.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Guardas civis encontraram o carro abandonado e danificado por moradores. O Nissan foi entregue ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, que requisitou a perícia. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo.