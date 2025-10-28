Reprodução/PCRJ Polícia Civil e Polícia Militar realizam megaoperação

O município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2, ou estágio de mobilidade, às 13h48 desta terça-feira (28), devido a ocorrências policiais que interditam, de forma intermitente, diversas ruas das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade.

O alerta foi emitido pelo Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura.



O estágio 2 significa que há risco de ocorrências de alto impacto em uma ou mais regiões da cidade.



O alerta foi motivado pelo avanço da megaoperação contra o núcleo do Comando Vermelho (CV) que está sendo realizado pelas forças de segurança no Complexo da Penha e do Alemão, nesta terça-feira (28).

Até o momento, foram registradas pelo menos 20 mortos e 81 presos na ação.

De acordo com o alerta de estágio 2 emitido pelo COR, vias no entorno dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, na Zona Norte; além da Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara, na Zona Sudoeste, passam por interdições temporárias em função de ocorrências policiais.

Segundo a Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram os itinerários alterados.



De acordo com a MOBI-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, foram impactados pelas ocorrências.



O COR-Rio reforça ainda as recomendações de segurança para os motoristas.



É importante evitar circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais; permanecer em local seguro e manter-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR.







Para isso, a orientação é que a população baixe o aplicativo do COR.Rio.

E, se necessário, os telefones de emergência são o 190 ( Polícia Militar) e o 193 (Corpo de Bombeiros).



Ao todo, 2.5 mil agentes das forças de segurança saíram para cumprir 100 mandados de prisão, nesta terça-feira.



Além de mortos e feridos, 56 suspeitos foram presos e levados para a Cidade da Polícia, também na Zona Norte. Foram apreendidos pelo menos 31 fuzis e grande quantidade de drogas.



