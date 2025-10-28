FreePik Marinha alerta para ondas de 2,5 metros entre RS e SC nesta semana

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral entre Mostardas (RS) e Florianópolis (SC) devido à passagem de uma frente fria. Segundo o aviso, as ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura, com direção Sudeste a Leste, entre as madrugadas dos dias 29 e 30 de outubro.

O órgão orienta que pescadores, navegantes e praticantes de esportes náuticos redobrem a atenção e evitem sair ao mar durante o período de risco.





A Marinha reforça ainda que todas as informações sobre avisos de mau tempo estão disponíveis no site oficial do Serviço Meteorológico Marinho e nos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar” , disponíveis para sistemas Android e iOS.

A instituição solicita ampla divulgação do alerta às comunidades costeiras e lembra que a atualização das condições meteorológicas também pode ser acompanhada pela página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook.