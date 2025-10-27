Marcello Casal Jr/Agência Brasil Precipitações devem ocorrer no Sul nesta segunda (27)

Uma frente fria avança pelo país neste começo de semana, levando instabilidade e chuva a pelo menos nove estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O sistema, impulsionado por uma massa de ar frio que ganha força entre esta segunda (27) e terça-feira (28), já havia provocado chuvas no domingo (26) na região Sul.

Ao longo da última semana de outubro, a frente fria deve se deslocar pela costa do Sudeste e formar áreas de chuva sobre todos os estados da região.

Precipitações na costa brasileira

De acordo com o modelo meteorológico europeu ECMWF, analisado pela MetSul meteorologia, a frente fria forma um corredor de umidade vindo da Amazônia, favorecendo a ocorrência de precipitações em grande parte do território nacional.

No Sul, os três estados devem registrar chuva, com destaque para Santa Catarina e Paraná, onde os volumes podem ser moderados a fortes e o tempo permanece fechado.

No norte do Rio Grande do Sul, o dia será marcado por muita nebulosidade, com garoa e chuva entre a Serra e o Litoral Norte, aponta a MetSul.

No Sudeste, a frente fria deve atingir várias regiões de São Paulo, embora a chuva não se espalhe por todo o estado. Há chance de precipitações isoladas também no Sul e Triângulo Mineiro. No Rio de Janeiro ela ocorre de forma localizada.

Atuação no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o sistema provoca chuva em boa parte do Mato Grosso do Sul e em áreas do Mato Grosso, com possibilidade de instabilidade no Sul de Goiás.





Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão com alerta de perigo potencial para chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todo o estado do Amazonas também está sob o alerta, assim como áreas da região Sul.

O restante do Brasil terá tempo estável, sem previsões de grandes volumes de chuva. Enquanto a costa do Nordeste pode ter chuvas isoladas, o interior permanece seco.

