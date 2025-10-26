Reprodução Viatura atingiu adolescente na calçada

Uma viatura da Polícia Militar capotou durante uma perseguição em Toledo, no oeste do Paraná, e acabou atingindo um adolescente que andava de patinete. O caso aconteceu na última sexta-feira (24), segundo apuração da TV RPC.

O jovem, de 16 anos, está internado em estado grave no Hospital Bom Jesus. Os agentes não ficaram feridos.

Acidente após perseguição

Câmeras de segurança registraram o momento em que a viatura passa em alta velocidade por um cruzamento e acaba sendo atingida por um caminhão. As imagens não mostram o adolescente, que andava em um patinete elétrico na calçada, sendo atingido.

De acordo com o portal O Vale, os policiais perseguiam um carro pelo centro da cidade. O motorista do carro suspeito conseguiu fugir.





Uma equipe do Consamu que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos ao jovem, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O estado do adolescente é considerado grave.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Militar do Paraná para saber as circunstâncias do acidente. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.