Reprodução Iago Queiroz Costa desapareceu

Um cidadão brasileiro deportado dos Estados Unidos foi dado como desaparecido após fugir de uma unidade de saúde em Minas Gerais, onde estava internado desde sexta-feira (24).

Veja mais: Jovens e sem família: quem são os deportados da última semana



O homem, identificado como Iago Queiroz Costa, havia retornado ao país em um voo de repatriação e passou por atendimento médico após apresentar quadro de surto psicótico.

O caso foi confirmado em nota enviada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ao Portal iG.

Segundo o ministério, Iago chegou ao Brasil no voo de deportados recebido na última terça-feira (22).

Após o desembarque, foi encaminhado para registro junto à equipe de proteção federal, que identificou sinais de delírios e instabilidade emocional.

A Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social e um psicólogo da Organização Internacional para as Migrações participaram da avaliação inicial.

“No atendimento, foi identificado que Iago apresentava sinais de surto psicótico e delírios, embora sem risco imediato para si mesmo ou para terceiros” , informou o ministério na nota.

No dia seguinte, a equipe de proteção realizou nova escuta para acompanhar a evolução do caso e determinou a necessidade de atendimento médico.

A Superintendência do Ministério da Saúde em Minas Gerais orientou o acionamento do SAMU, que realizou o encaminhamento de Iago à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um assistente social do MDHC acompanhou o processo.

De acordo com o comunicado, “a equipe de proteção da OIM, em conjunto com o MDHC, compareceu ao hospital para repasse das informações do caso e articulação com a equipe médica local”.

A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada pelo hospital para buscar familiares na região de Montes Claros, com o objetivo de facilitar o acompanhamento do paciente após a alta.

Na manhã de sábado (25), às 12h20, uma assistente social de plantão da unidade informou ao ministério que Iago havia fugido da UPA durante a madrugada. Ele foi procurado para atendimento, mas não foi localizado. Desde então, seu paradeiro é desconhecido.

Diante da fuga, o MDHC acionou imediatamente a rede de resposta institucional.

“O ministério encaminhou informações do caso e solicitou providências aos órgãos com responsabilidade direta em situações dessa natureza” , diz a nota.

A Polícia Civil de Minas Gerais foi oficiada para priorizar as buscas, e o caso também foi comunicado ao Ministério Público, à Defensoria Pública do Estado e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

A pasta informou ainda que “se manterá em contato permanente com as instituições envolvidas e acompanhando o caso até sua completa resolução”.





Deportação em massa

O episódio ocorre no contexto de um voo de deportação em massa operado pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA, parte de uma operação iniciada após o retorno de Donald Trump à presidência norte-americana, em janeiro.

Segundo informações oficiais, a aeronave trazia 88 brasileiros deportados e precisou fazer um pouso de emergência em Manaus antes de seguir viagem.

Após o desembarque, o grupo foi encaminhado a Minas Gerais em uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira), que concluiu o transporte em 25 de janeiro.

O governo brasileiro ainda investiga as condições da deportação, após denúncias de maus-tratos e uso de algemas durante o voo.

O episódio provocou mal-estar diplomático entre Brasil e Estados Unidos, levando o Itamaraty a solicitar explicações formais ao governo americano.

Até este sábado (25), Iago Queiroz Costa seguia desaparecido, e as buscas continuam sob coordenação das autoridades mineiras, com acompanhamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.