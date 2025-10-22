Nelson Jr./SCO/STF Ministro Luiz Fux

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, concedeu a transferência do ministro Luiz Fux para a Segunda Turma, já a partir da próxima semana.

O ministro Fux havia solicitado a transferência na terça (21), verbalmente, durante o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, o chamado núcleo da desinformação, que condenou mais sete réus.



Em seguida, o pedido foi formalizado por meio de ofício entregue a Fachin.



Luiz Fux foi o único ministro da Primeira Turma a votar pela absolvição dos réus do núcleo 4.



Atualmente, a 1ª Turma, da qual Fux fazia parte, é composta por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que é presidente.



Essa turma tem responsabilidade por julgar processos relacionados à chamada trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados.



A possibilidade de transferência para a 2° Turma surgiu após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, ocorrida no último sábado (18).



A previsão de tranferência está no artigo 19 do Regimento Interno do STF, segundo o qual “o ministro de uma Turma tem o direito de transferir-se para outra onde haja vaga; havendo mais de um pedido, terá preferência o do mais antigo”.







“Diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a Segunda Turma, nos termos dos artigos 13, X e 19 do Regimento Interno desta Corte” , informou o ministro Edson Fachin, no despacho.



A 2ª Turma é presidida por Fachin e inclui os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. A partir da próxima semana, Luiz Fux faz parte do grupo da Corte.

