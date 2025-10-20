Rovena Rosa/Agência Brasil Sudeste terá qeda nas tenperatuiras e Norte pode enfrentar temporais

A semana deve começar com predomínio de tempo firme em boa parte do Brasil, mas a frente fria que se desloca ainda mantém áreas de instabilidade em várias regiões.

A previsão é do Climatempo, que aponta calor e umidade favorecendo pancadas de chuva forte no Norte e também no Nordeste, além de queda das temperaturas no Sudeste e Sul.



E as temperaturas também continuarão mais amenas em boa parte do Centro-Sul.



Confira a previsão por região brasileira.



Região Norte

A combinação entre calor e alta umidade continuará gerando pancadas de chuva em boa parte da região Norte.

Há risco de temporais isolados no Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins, com possibilidade de raios e rajadas de vento.

No Amapá e em Roraima, a chuva ocorrerá de forma mais isolada. As temperaturas seguem elevadas e a sensação de abafamento predomina em toda a região.

Região Nordeste

No Nordeste, o estado da Bahia fica em alerta para temporais e volumes elevados de chuva, especialmente ao longo do litoral, onde o risco é de perigo, devido aos acumulados mais expressivos.

Até quarta-feira (22), no interior, os acumulados devem atingir entre 30/40 mm. Já para o litoral baiano, a previsão é de mais chuva, chegando a 100 mm



Ainda segundo o Climatempo, no Maranhão e Piauí, o fluxo de umidade favorece pancadas de chuva localmente fortes, durante a tarde da segunda.



Nas demais áreas da região, o tempo segue firme e o sol predomina.



Região Centro-Oeste

A umidade transportada pela frente fria ainda favorece pancadas de chuva em áreas do norte de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, especialmente no período da tarde de segunda-feira.



Há risco de chuva forte e temporais isolados.



Já em Mato Grosso do Sul e no sul da região, o tempo firme predomina, com sol e temperaturas mais amenas no sul e áreas no leste do estado.



No Centro-Oeste, a frente fria também atua, mas de forma menos intensa. A chuva e a maior presença de nebulosidade garantem um alívio para o calor, especialmente no Mato Grosso do Sul, onde o ar polar ajuda a conter a elevação das temperaturas.



Região Sudeste

O Climatempo revela também que as instabilidades associadas à frente fria devem provocar pancadas de chuva sobre o Espírito Santo e o norte e leste de Minas Gerais, com potencial para acumulados mais expressivos em algumas áreas.



No litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, o céu permanece nublado e há chance de chuva fraca a moderada ao longo do dia.



Na segunda-feira, o frio segue presente sobre o estado paulista.



O amanhecer no estado de São Paulo terá mínima de 11°C, devendo chegar a no máximo 17°C durante a tarde. À noite, os termômetros voltam a cair, e o frio mais intenso retorna.

Já na terça-feira (21), o tempo abre sobre a capital e a região metropolitana, mas a massa de ar polar mantém as manhãs frias, com mínimas em torno de 10°C e máximas que não passam de 20°C.



Em outras áreas do Sudeste, a frente fria conrinuará provocando instabilidades.



No Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva persiste e o céu fica carregado, o que também ajuda a reduzir as temperaturas.



No entanto, a queda mais acentuada é esperada mesmo para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, onde a influência da massa de ar frio é mais direta.



Região Sul



O Climatempo aponta que a circulação de ventos associada à alta pressão mantém o tempo firme na maior parte dos estados do Sul.



No entanto, no litoral de Santa Catarina e do Paraná, a umidade marítima favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.



Em Florianópolis e Curitiba, o céu permanece nublado em alguns momentos da segunda-feira, enquanto nas áreas mais interiores o sol predomina e as temperaturas ficam amenas, ainda sob influência da massa de ar frio.





Porto Alegre tem sol entre poucas nuvens e temperaturas mais agradáveis.



O destaque fica para o frio de inverno que traz potencial de geadas para a região da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.



As temperaturas vão subindo gradualmente no decorrer da semana e, na quinta-feira (23), a frente fria não influencia mais o Brasil.



Mas a partir de sexta-feira (24), uma nova frente fria começa a avançar pelo Sul do Brasil, mas ainda atuando no sul do Rio Grande do Sul, o que favorece uma condição pré-frontal e o aumento nas temperaturas no centro-sul do Brasil, além do calor remanescente no Brasil Central.

