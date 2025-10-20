A semana deve começar com predomínio de tempo firme em boa parte do Brasil, mas a frente fria que se desloca ainda mantém áreas de instabilidade em várias regiões.
A previsão é do Climatempo, que aponta calor e umidade favorecendo pancadas de chuva forte no Norte e também no Nordeste, além de queda das temperaturas no Sudeste e Sul.
E as temperaturas também continuarão mais amenas em boa parte do Centro-Sul.
Confira a previsão por região brasileira.
Região Norte
A combinação entre calor e alta umidade continuará gerando pancadas de chuva em boa parte da região Norte.
Há risco de temporais isolados no Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins, com possibilidade de raios e rajadas de vento.
No Amapá e em Roraima, a chuva ocorrerá de forma mais isolada. As temperaturas seguem elevadas e a sensação de abafamento predomina em toda a região.
Região Nordeste
No Nordeste, o estado da Bahia fica em alerta para temporais e volumes elevados de chuva, especialmente ao longo do litoral, onde o risco é de perigo, devido aos acumulados mais expressivos.
Até quarta-feira (22), no interior, os acumulados devem atingir entre 30/40 mm. Já para o litoral baiano, a previsão é de mais chuva, chegando a 100 mm
Ainda segundo o Climatempo, no Maranhão e Piauí, o fluxo de umidade favorece pancadas de chuva localmente fortes, durante a tarde da segunda.
Nas demais áreas da região, o tempo segue firme e o sol predomina.
Região Centro-Oeste
A umidade transportada pela frente fria ainda favorece pancadas de chuva em áreas do norte de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, especialmente no período da tarde de segunda-feira.
Há risco de chuva forte e temporais isolados.
Já em Mato Grosso do Sul e no sul da região, o tempo firme predomina, com sol e temperaturas mais amenas no sul e áreas no leste do estado.
No Centro-Oeste, a frente fria também atua, mas de forma menos intensa. A chuva e a maior presença de nebulosidade garantem um alívio para o calor, especialmente no Mato Grosso do Sul, onde o ar polar ajuda a conter a elevação das temperaturas.
Região Sudeste
O Climatempo revela também que as instabilidades associadas à frente fria devem provocar pancadas de chuva sobre o Espírito Santo e o norte e leste de Minas Gerais, com potencial para acumulados mais expressivos em algumas áreas.
No litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, o céu permanece nublado e há chance de chuva fraca a moderada ao longo do dia.
Na segunda-feira, o frio segue presente sobre o estado paulista.
Leia também: Com previsão de frio intenso, São Paulo reativa abrigo solidário
O amanhecer no estado de São Paulo terá mínima de 11°C, devendo chegar a no máximo 17°C durante a tarde. À noite, os termômetros voltam a cair, e o frio mais intenso retorna.
Já na terça-feira (21), o tempo abre sobre a capital e a região metropolitana, mas a massa de ar polar mantém as manhãs frias, com mínimas em torno de 10°C e máximas que não passam de 20°C.
Em outras áreas do Sudeste, a frente fria conrinuará provocando instabilidades.
No Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva persiste e o céu fica carregado, o que também ajuda a reduzir as temperaturas.
No entanto, a queda mais acentuada é esperada mesmo para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, onde a influência da massa de ar frio é mais direta.
Região Sul
O Climatempo aponta que a circulação de ventos associada à alta pressão mantém o tempo firme na maior parte dos estados do Sul.
No entanto, no litoral de Santa Catarina e do Paraná, a umidade marítima favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.
Em Florianópolis e Curitiba, o céu permanece nublado em alguns momentos da segunda-feira, enquanto nas áreas mais interiores o sol predomina e as temperaturas ficam amenas, ainda sob influência da massa de ar frio.
Porto Alegre tem sol entre poucas nuvens e temperaturas mais agradáveis.
O destaque fica para o frio de inverno que traz potencial de geadas para a região da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
As temperaturas vão subindo gradualmente no decorrer da semana e, na quinta-feira (23), a frente fria não influencia mais o Brasil.
Mas a partir de sexta-feira (24), uma nova frente fria começa a avançar pelo Sul do Brasil, mas ainda atuando no sul do Rio Grande do Sul, o que favorece uma condição pré-frontal e o aumento nas temperaturas no centro-sul do Brasil, além do calor remanescente no Brasil Central.