Reprodução/redes sociais Melissa Said aparece nas redes sociais supostamente fumando maconha

A Polícia Civil da Bahia realiza ação na manhã desta quarta-feira (22) para desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas e em lavagem de dinheiro. O principal alvo é a influenciadora digital Melissa Said, que se denomina "ervoativa" nas redes sociais. Apenas no Instagram, ela conta com mais de 320 mil seguidores.

Segundo o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a influencer baiana fazia apologia de uso de drogas nas redes sociais e atuava com a comercialização, armazenamento e distribuição de maconha em Salvador.

Os agentes cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades baianas de Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

Quem é Melissa Said?

A influenciadora baiana Melissa Said compartilha nas redes sociais suas experiências e opiniões sobre a maconha. A jovem, que é embaixadora do grupo "Bem Bolado Brasil", cita benefícios e elogia o uso da droga.

Em um vídeo no seu perfil do Instagram, Melissa mostra diversas possibilidades para o uso de planta, como em cosméticos e roupas. Em outra postagem, ela aparece montando um suposto cigarro de maconha pela manhã, acompanhado de alongamentos no corpo e de um xícara de café, com a legenda: "É assim que eu gosto de começar a minha semana".





A lei 11.343/2006, chamada "Lei de Drogas", criminaliza a apologia ou incitação ao uso de drogas. Melissa é investigada também por suposto tráfico, segundo a Polícia Civil.

O Portal iG tenta contato com a defesa da influenciadora para um posicionamento. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.